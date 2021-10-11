О чем может быть второй сезон сериала «Игра в кальмара»

Нашумевший южнокорейский сериала "Игра в кальмара", который бьет рейтинги по просмотрам во многих странах, может получить продолжение. Режиссер киноленты даже знает, о чем бы хотел рассказать зрителям во втором сезоне.

кадр из сериала "Игра в кальмара"

Как сообщает издание The Times, несмотря на то, что второй сезон "Игры в кальмара" еще не утвержден, режиссер проекта думает над тем, какую сюжетную линию хотел бы раскрыть в продолжении. По его словам, главным персонажем стал бы Фронтмен — человек в черной маске, который отвечает за игры на выживание. В последних сериях первого сезона его личность была раскрыта, поэтому Хван Дон-хек считает, что зрителям интересно было бы узнать о нем больше информации.

Также режиссер хотел бы рассказать о корейской полиции и ее роли в обществе. Он отметил, что часто слышит в новостях, как какое-то происшествие привело к жертвам или серьезным нарушениям из-за того, что силы порядка вовремя не отреагировали на ситуацию и не предприняли никаких мер. Хван Дон-хек признался, что давно хочет поднять этот вопрос.

К слову, первый сезон "Игры в кальмара" стартовал 17 сентября на стриминговой платформе Netflix и сразу начал бить рекорды по просмотрам. Он превратился в настоящий хит, и зрители, и кинокритики положительно оценили, как игру актеров, так и увлекательный сюжет. В киноленте рассказывается об опасных играх, промах в которых стоит участникам жизни.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в сериале "Игра в кальмара" был "засвечен" реальный номер телефона жителя Кореи. И тысячи фанатов киноленты начали штурмовать его, чтобы попасть в опасный турнир.

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