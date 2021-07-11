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Какой фэнтезийный сериал Netflix решила закрыть

Стриминговая платформа Netflix решила не продлевать на второй сезон фэнтезийную драму «Проклятая»

сегодня, 14:30
Автор:

Светлана Шкурупий

За последнее время Netflix представила множество новых сериалов, но не всем удалось удержать внимание зрителей. Стало известно, что стриминговый сервис закрыл еще одну кинокартину — фэнтезийную драму "Проклятая".

Какой фэнтезийный сериал Netflix решила закрыть

Сериал "Проклятая" / Фото: Netflix

Издание Hollywoodreporter сообщает, что киноленту не стали продлевать на второй сезон, но точную причину такого решения не называют.

"Проклятая" стартовала на экранах в июле 2020 года и была снята по мотивам одноименного романа Фрэнка Миллера и Тома Уилера.

Сериал позиционировался как переосмысление легенды о короле Артуре. В нем шла речь о молодой девушке по имени Нимуэ, которая обладает таинственным даром. Она желает мести, поскольку король виновен в смерти ее матери и по его приказу было сожжено ее родное поселение.

Чтобы восстановить справедливость, она объединяет усилия с наследником престола Артуром и отправляется на поиски волшебного меча Экскалибура, чтобы свергнуть с трона жестокого правителя. 

Главные роли в киноленте исполнили Кэтрин Лэнгфорд ("Достать ножи"), Девон Террелл ("Офелия") и Густаф Скарсгард ("Викинги", "Мир дикого запада").

Отмечается, что первый сезон "Проклятой" получил сдержанные отзывы, не вызвав особого интереса ни у критиков, ни у телезрителей. 

Напомним, что популярный американский сервис Netflix решил закрыть после первого сезона супергеройскую киноленту "Наследие Юпитера". Но вселенную Марка Миллара планируют развивать и дальше, но в другом формате. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американский телеканал NBC принял решение закрыть комедийно-криминальный телесериал "Хорошие девченки" после выхода четвертого сезона. 



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Источник: https://www.hollywoodreporter.com/tv/tv-news/cursed-canceled-netflix-1234980094/
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