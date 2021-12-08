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Сценарий какого фильма назвали лучшим в XXI веке

На днях Гильдия сценаристов Америки составила рейтинг самых лучших сценариев XXI века: в список попал 101 фильм

сегодня, 16:20
Автор:

Светлана Шкурупий
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Гильдия сценаристов Америки представила список "величайших" фильмов XXI века с лучшими сценариями. Всего эксперты отметили 101 киноленту.

Сценарий какого фильма назвали лучшим в XXI веке

Фото: кадр из фильма "Прочь"

Лидером рейтинга стал американский детективно-сатирический фильм ужасов режиссера Джордана Пила под названием "Прочь". Его премьера состоялась в 2017 году и принесла создателям более 255 миллионов долларов кассовых сборов. Фильм был удостоен престижной кинопремии "Оскар" за лучший оригинальный сценарий.

Сюжет фильма "Прочь" разворачивается вокруг темнокожего парня Криса, который со своей девушкой едет в дом ее родителей на выходные. Там он узнает ужасающие сверхъестественные секреты расистской семьи своей подружки. 

На втором месте в рейтинге оказалась романистическая драма "Вечное сияние чистого разума", где главные роли сыграли Джим Керри и Кейт Уинслет. А тройку лидеров замкнула американская биографическая драма "Социальная сеть".

В списке фильмов с лучшим сценарием также оказались "Паразиты", "Лунный свет", "Она", "Однажды…в Голливуде", "Лабиринт Фавна", "Зодиак", "Гладиатор", "Достать ножи" и т.д.

Напомним, что фанаты долгое время ждали новую часть фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде, поскольку он несколько раз переносился из-за пандемии коронавирусной инфекции. Но это не стало преградой. Кинолента "Не время умирать" успешно стартовала в прокате и стала самой кассовой в эпоху эпидемии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известный сайт Rotten Tomatoes, на котором собраны обзоры и рецензии на фильмы и сериалы, назвал лучшую киноленту 2020 года.

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Источник: https://www.wga.org/writers-room/101-best-lists/101-best-screenplays-of-the-21st-century-so-far
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