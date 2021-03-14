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Назван лучший фильм 2020 года по версии Rotten Tomatoes

Этот фильм сразу победил в трех номинациях

сегодня, 13:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Известный сайт Rotten Tomatoes, на котором собраны обзоры и рецензии на фильмы и сериалы, объявил победителей премии Golden Tomato Awards. 

Назван лучший фильм 2020 года по версии Rotten Tomatoes

Названа лучшая кинолента 2020 года / фото: Unsplash

Сообщается, что лучшим фильмом 2020 года был признан "Портрет девушки в огне". Это французская драма режиссера Селин Сьяммы, рассказывающая о молодой художнице, которая должна сделать на заказ свадебный портрет девушки. Но невеста не хочет выходить замуж и отказывалась позировать другим нанятым живописцам. Поэтому художница скрыла цель своего визита и рисовала девушку, с которой старалась проводить много времени, по памяти ночью. Но постепенно между ними возникла связь. 

Известно, что критики тепло приняли картину. Рейтинг фильма на агрегаторе оценок Rotten Tomatoes составил 98% на основании 91 обзора. Это и стало важным фактором, определяющим победителя премии.

Помимо этого, "Портрет девушки в огне" победил в номинациях: "Лучший фильм в ограниченном прокате" и "Лучший иностранный фильм".

Также Rotten Tomatoes назвал и других победителей. Лучшим фильмом в широком прокате стал триллер "Человек-невидимка", Лучшим релизом на стриминговом сервисе — драма "Одна ночь в Майами", Лучшим телефильмом был признан "Добро пожаловать в Чечню" и Лучшим мультфильмом — "Душа". 

Напомним, что американский стриминговый сервис Netflix объявил о начале работы над самым дорогим фильмом в своей истории, который будет называться "Серый человек". Кинокартина будет снята по одноименному роману американского писателя Марка Грини.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой фильм 2020 года стал лучшим по версии Ассоциации кинокритиков Голливуда.


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Источник: https://editorial.rottentomatoes.com/rt-hub/golden-tomato-awards-best-movies-tv-of-2020/
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