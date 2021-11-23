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Какой фильм стал самым кассовым с начала пандемии

Шпионский боевик о Джеймсе Бонде «Не время умирать» стал самым кассовым фильмом со времен пандемии коронавируса

сегодня, 10:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Фанаты долгое время ждали новую часть фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде, поскольку он несколько раз переносился из-за пандемии коронавирусной инфекции. Но это не стало преградой. Кинолента "Не время умирать" успешно стартовала в прокате и стала самой кассовой в эпоху эпидемии.

Какой фильм стал самым кассовым с начала пандемии

Назван самый прибыльный фильм со времен пандемии (фото из открытых источников)

25-фильм о Джеймсе Бонде установил новый рекорд среди голливудских фильмов. Он уже собрал более 733 миллионов долларов, из которых 154 миллиона пришлось на американский прокат, а остальное на международного зрителя. 

По кассовым сборам боевик "Не время умирать" обогнал даже новую часть "Форсажа", который долгое время лидировал в списке, собравши 725 миллионов долларов. Другие голливудские проекты пока не дотягивают до такой отметки.

Известно, что лента получила положительные отзывы критиков, которые отметили фильм как удачное завершение пребывания Крейга в роли Бонда. На агрегаторе Rotten Tomatoes фильм получил "рейтинг свежести" 84 % со средней оценкой 7,4/10 на основе 346 рецензий.

Напомним, что в Украине снова усилили карантин из-за пандемии коронавируса, но не стоит отчаиваться по этому поводу, ведь провести хорошо время можно и дома за просмотром новых сериалов. Какие киноновинки выходят на экраны в ноябре?

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Источник: https://deadline.com/2021/11/no-time-to-die-highest-grossing-film-2021-pandemic-worldwide-box-office-1234878052/
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