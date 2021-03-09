Netflix снимет свой самый дорогой фильм: кто в нем сыграет

Популярная стриминговая платформа Netflix объявила о том, что начала работать над самым дорогим фильмом в своей истории, который будет называться "Серый человек".

Netflix (Photo via Pexels)

Известно, что кинокартина будет снята по одноименному роману американского писателя Марка Грини. Ее бюджет составит более 200 миллионов долларов. Режиссировать проект будут Энтони и Джо Руссо, которые работали над несколькими фильмами Marvel.

Итак, предстоящий художественный фильм расскажет зрителям о противостоянии двух профессиональных убийц, которых сыграют Райан Гослинг ("Дневник памяти", "Ла-Ла-Ленд") и Крис Эванс ("Мстители", "Первый мститель").

Известно, что режиссеры не намерены ограничиваться одним фильмом. "Идея такая, — рассказали они в одном из интервью, — создать франшизу и построить целую вселенную, главным героем которой будет Райан. Мы полностью посвятим себя фильму, и будет здорово, если это приведет нас ко второй части".

Создатели фильма планируют создать франшизу, которая смогла бы соперничать с бондианой. Эксперты отмечают, что это очень амбициозный проект, реализация которого связана с серьезным риском. Цель Netflix не только заработать деньги на одном конкретном проекте, но и радикально расширить аудиторию.

Известно, что в "Сером человеке" также сыграет Ана де Армас ("Достать ножи"), Билли Боб Торнтон ("Плохой Санта"), Джессика Хенвик ("Любовь и монстры"), Вагнер Моура ("Элитный отряд").

Напомним, какой фильм 2020 года стал рекордсменом стрим-сервиса Hulu.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Ассоциация кинокритиков Голливуда назвала лучший фильм 2020 года.

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