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Netflix снимет свой самый дорогой фильм: кто в нем сыграет

Уже известен актерский состав фильма

сегодня, 19:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярная стриминговая платформа Netflix объявила о том, что начала работать над самым дорогим фильмом в своей истории, который будет называться "Серый человек".

Netflix снимет свой самый дорогой фильм: кто в нем сыграет

Netflix (Photo via Pexels)

Известно, что кинокартина будет снята по одноименному роману американского писателя Марка Грини. Ее бюджет составит более 200 миллионов долларов. Режиссировать проект будут Энтони и Джо Руссо, которые работали над несколькими фильмами Marvel.

Итак, предстоящий художественный фильм расскажет зрителям о противостоянии двух профессиональных убийц, которых сыграют Райан Гослинг ("Дневник памяти", "Ла-Ла-Ленд") и Крис Эванс ("Мстители", "Первый мститель").

Известно, что режиссеры не намерены ограничиваться одним фильмом. "Идея такая, — рассказали они в одном из интервью, — создать франшизу и построить целую вселенную, главным героем которой будет Райан. Мы полностью посвятим себя фильму, и будет здорово, если это приведет нас ко второй части".

Создатели фильма планируют создать франшизу, которая смогла бы соперничать с бондианой. Эксперты отмечают, что это очень амбициозный проект, реализация которого связана с серьезным риском. Цель Netflix не только заработать деньги на одном конкретном проекте, но и радикально расширить аудиторию.

Известно, что в "Сером человеке" также сыграет Ана де Армас ("Достать ножи"), Билли Боб Торнтон ("Плохой Санта"), Джессика Хенвик ("Любовь и монстры"), Вагнер Моура ("Элитный отряд").

Напомним, какой фильм 2020 года стал рекордсменом стрим-сервиса Hulu.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Ассоциация кинокритиков Голливуда назвала лучший фильм 2020 года. 


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Источник: https://deadline.com/2020/07/netflix-the-gray-man-ryan-gosling-chris-evans-joe-russo-anthony-russo-directing-1202987267/
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