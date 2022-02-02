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Светлана Шкурупий
Успех
нашумевшего сериала "Игра в кальмара" может повторить еще один
южнокорейский сериал "Мы все мертвы", который стартовал на платформе Netflix
в конце января, но уже уверенно закрепил лидерские позиции по просмотрам.
Новый южнокорейский сериал возглавил мировой чарт Netflix (фото из открытых источников)
Как
сообщает издание Daily Mail, кинолента о зомби-апокалипсисе в школе стала очень
популярной за считанные дни и сейчас занимает первое место по просмотрах в
Австралии, Франции, Японии и Новой Зеландии и более 25 других странах. В
Украине, по информации на 1 февраля, сериал занимает третье место в рейтинге
предпочтений.
Главную
роль в нем сыграла Ли Ю-ми, которая прославилась благодаря "Игре в
кальмара". В центре сюжета нового сериала оказывается группа школьников, вынужденных защищаться от своих сверстников, которых атакует неизвестный вирус
и превращает их в живых мертвецов. В основу сериала лег вебтун (южнокорейский
цифровой комикс).
Напомним,
что прошлый год выдался
"урожайным" на хорошие сериалы. На стриминговой платформе Netflix за
лидерство в декабре боролись три киноленты, и первое место некоторое время занимал второй сезон испанской теленовеллы "Королева потока".
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что в ноябре 2021 года на Netflix с
большой скоростью набирал популярность южнокорейский сериал "Зов ада",
он подвинул с лидерского места "Игру в кальмара", набрав за три дня
более 43 миллиона просмотров.
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также, что недавно на экраны вышел второй сезон комедийного сериала "Эмили
в Париже", и не успел он закрепиться в просмотрах, как американский стриминговый
сервис Netflix принял решение сразу продлить его на два сезона.
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