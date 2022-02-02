Успех нашумевшего сериала "Игра в кальмара" может повторить еще один южнокорейский сериал "Мы все мертвы", который стартовал на платформе Netflix в конце января, но уже уверенно закрепил лидерские позиции по просмотрам.

Новый южнокорейский сериал возглавил мировой чарт Netflix (фото из открытых источников)

Как сообщает издание Daily Mail, кинолента о зомби-апокалипсисе в школе стала очень популярной за считанные дни и сейчас занимает первое место по просмотрах в Австралии, Франции, Японии и Новой Зеландии и более 25 других странах. В Украине, по информации на 1 февраля, сериал занимает третье место в рейтинге предпочтений.

Главную роль в нем сыграла Ли Ю-ми, которая прославилась благодаря "Игре в кальмара". В центре сюжета нового сериала оказывается группа школьников, вынужденных защищаться от своих сверстников, которых атакует неизвестный вирус и превращает их в живых мертвецов. В основу сериала лег вебтун (южнокорейский цифровой комикс).

Напомним, что прошлый год выдался "урожайным" на хорошие сериалы. На стриминговой платформе Netflix за лидерство в декабре боролись три киноленты, и первое место некоторое время занимал второй сезон испанской теленовеллы "Королева потока".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в ноябре 2021 года на Netflix с большой скоростью набирал популярность южнокорейский сериал "Зов ада", он подвинул с лидерского места "Игру в кальмара", набрав за три дня более 43 миллиона просмотров.

Читайте также, что недавно на экраны вышел второй сезон комедийного сериала "Эмили в Париже", и не успел он закрепиться в просмотрах, как американский стриминговый сервис Netflix принял решение сразу продлить его на два сезона.

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