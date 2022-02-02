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Новый южнокорейский сериал возглавил мировой чарт Netflix

Новый южнокорейский сериал под названием "Мы все мертвы" лидирует на стриминговой платформе Netflix: о чем кинолента

сегодня, 09:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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Успех нашумевшего сериала "Игра в кальмара" может повторить еще один южнокорейский сериал "Мы все мертвы", который стартовал на платформе Netflix в конце января, но уже уверенно закрепил лидерские позиции по просмотрам.

Новый южнокорейский сериал возглавил мировой чарт Netflix

Новый южнокорейский сериал возглавил мировой чарт Netflix (фото из открытых источников)

Как сообщает издание Daily Mail, кинолента о зомби-апокалипсисе в школе стала очень популярной за считанные дни и сейчас занимает первое место по просмотрах в Австралии, Франции, Японии и Новой Зеландии и более 25 других странах. В Украине, по информации на 1 февраля, сериал занимает третье место в рейтинге предпочтений.

Главную роль в нем сыграла Ли Ю-ми, которая прославилась благодаря "Игре в кальмара". В центре сюжета нового сериала оказывается группа школьников, вынужденных защищаться от своих сверстников, которых атакует неизвестный вирус и превращает их в живых мертвецов. В основу сериала лег вебтун (южнокорейский цифровой комикс).

Напомним, что прошлый год выдался "урожайным" на хорошие сериалы. На стриминговой платформе Netflix за лидерство в декабре боролись три киноленты, и первое место некоторое время занимал второй сезон испанской теленовеллы "Королева потока".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в ноябре 2021 года на Netflix с большой скоростью набирал популярность южнокорейский сериал "Зов ада", он подвинул с лидерского места "Игру в кальмара", набрав за три дня более 43 миллиона просмотров.

Читайте также, что недавно на экраны вышел второй сезон комедийного сериала "Эмили в Париже", и не успел он закрепиться в просмотрах, как американский стриминговый сервис Netflix принял решение сразу продлить его на два сезона.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-10461691/All-Dead-Korean-zombie-drama-tops-Netflix-charts.html
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