Какой новый сериал бьет рекорды на Netflix

На стриминговой платформе Netflix появился новый лидер. Южнокорейский сериал "Зов ада" бьет рекорды по просмотрам, подвинув с места нашумевшую киноленту "Игра в кальмара". Об этом свидетельствуют данные сервиса.

Какая кинолента лидирует на Netflix (фото из открытых источников)

Известно, что новый сериал, который стартовал 19 ноября, за три дня набрал более 43 миллиона просмотров и продолжает набирать популярность, сместив с пьедестала "Игру в кальмара" (30,4 млн просмотров), а также второй сезон колумбийской новеллы "Королева флоу" (38,6 млн).

Согласно данным портала FlixRating сейчас "Зов ада" находится в ТОП-4 самых просматриваемых проектов Netflix в 84 странах мира, а в 36 странах возглавляет этот рейтинг.

Первый сезон состоит из шести серий. Хоррор, который снят по одноименному южнокорейскому комиксу, разворачивается в альтернативной реальности, где различные сверхъестественные существа владеют способностью материализоваться. Они могут передавать пророчества и забирать людей в ад.

Режиссировал проект Ен Сан Хо, известный такими работами как "Поезд в Пусан", "Телекинез", "Станция "Сеул".

На сайте-агрегаторе обзоров Rotten Tomatoes рейтинг сериала на конец ноября 2021 года составляет 100 % на основании 15 рецензий критиков.

Напомним, в начале ноября 2021 года на стриминговой платформе Netflix начал активно набирать популярность мультсериал "Аркейн".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на съемки первого сезона сериала "Властелин колец" потратили 465 миллионов долларов. Это сделало проект самым дорогостоящим в истории.

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