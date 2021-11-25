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Какой новый сериал бьет рекорды на Netflix

Стриминговая платформа Netflix назвала новый сериал, который бьет рекорды по просмотрам, обогнав «Игру в кальмара»

сегодня, 21:50
Автор:

Светлана Шкурупий
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На стриминговой платформе Netflix появился новый лидер. Южнокорейский сериал "Зов ада" бьет рекорды по просмотрам, подвинув с места нашумевшую киноленту "Игра в кальмара". Об этом свидетельствуют данные сервиса.

Какой новый сериал бьет рекорды на Netflix

Какая кинолента лидирует на Netflix (фото из открытых источников)

Известно, что новый сериал, который стартовал 19 ноября, за три дня набрал более 43 миллиона просмотров и продолжает набирать популярность, сместив с пьедестала "Игру в кальмара" (30,4 млн просмотров), а также второй сезон колумбийской новеллы "Королева флоу" (38,6 млн). 

Согласно данным портала FlixRating сейчас "Зов ада" находится в ТОП-4 самых просматриваемых проектов Netflix в 84 странах мира, а в 36 странах возглавляет этот рейтинг.

Первый сезон состоит из шести серий. Хоррор, который снят по одноименному южнокорейскому комиксу, разворачивается в альтернативной реальности, где различные сверхъестественные существа владеют способностью материализоваться. Они могут передавать пророчества и забирать людей в ад.

Режиссировал проект Ен Сан Хо, известный такими работами как "Поезд в Пусан", "Телекинез", "Станция "Сеул".

На сайте-агрегаторе обзоров Rotten Tomatoes рейтинг сериала на конец ноября 2021 года составляет 100 % на основании 15 рецензий критиков.

Напомним, в начале ноября 2021 года на стриминговой платформе Netflix начал активно набирать популярность мультсериал "Аркейн".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на съемки первого сезона сериала "Властелин колец" потратили 465 миллионов долларов. Это сделало проект самым дорогостоящим в истории.

Читайте также, что опубликован рейтинг 25 успешных проектов Netflix 2021 года, которые нравятся зрителям. В этой подборке есть и мультсериалы для детей, и документальные фильмы, и комедии, и драмы.


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Источник: https://top10.netflix.com/tv-non-english
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