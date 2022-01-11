Какой популярный сериал Netflix продлил сразу на два сезона

Продолжение американского комедийно-драматического телесериала "Эмили в Париже" стартовало совсем недавно, но стриминговая платформа Netflix уже продлила его сразу на два сезона.

кадр из сериала "Эмили в Париже"

На официальной странице киноленты в социальной сети Instagram опубликовали пост с надписью: "Скажите bonjour 3 и 4 сезонам! Эмили официально возвращается еще на два сезона".

И поклонники сериала восприняли эту новость с восторгом: "Это отличные новости", "Класс, еще 2 сезона", "Я кричу от радости", "Самая лучшая новость!!!!", — написали фолловеры в комментариях.

Отметим, что второй сезон "Эмили в Париже" вышел на экраны совсем недавно, и как оказалось, он возглавил мировой рейтинг ТОП-10 лучших сериалов в 94 странах за первые пять дней. А первый сезон, ставший самой популярной комедией 2020 года, возглавил тот же список в 53 странах.

Напомним, "Эмили в Париже" – это комедийная история о маркетологе из Чикаго Эмили Купер, которая получает работу мечты в Париже. Девушка ныряет в новую увлекательную жизнь, совмещая работу с романтическими отношениями и приключениями с друзьями.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Министерство культуры Украины направило обращение к стриминговой платформе Netflix, из-за неприемлемого образа украинки в новом сезоне сериала "Эмили в Париже". Девушку из Киева, которая появляется в четвертой серии, изобразили воровкой, боящейся депортации.

Читайте также, что американский сервис Netflix ответил министру культуры Украины Александру Ткаченко на его письмо относительно карикатурного образа украинки в популярном сериале "Эмили в Париже".

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