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Новый лидер Netflix: какой сериал бьет рекорды по просмотрам

На стриминговой платформе Netflix появился новый лидер, который обошел «Игру в кальмара» и «Зов ада»

сегодня, 11:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Этот год выдался "урожайным" на хорошие сериалы. На стриминговой платформе Netflix за лидерство борются три киноленты, и пока первое место занимает второй сезон испанской теленовеллы "Королева потока". 

Новый лидер Netflix: какой сериал бьет рекорды по просмотрам

Какой сериал лидирует на Netflix (фото из открытых источников)

Как сообщает Telegram-канал Netflix Russia, новый проект обошел по просмотрам нашумевшую "Игру в кальмара", а также "Зов ада". По результатам прошлой неделе, второй сезон "Королевы потока" сумарно посмотрели 69 миллионов часов, это позволило киноленте вырваться в лидеры, поскольку "Зов ада" пока имеет 67,5 млн часов, а "Игра в кальмара" — 25, 7 млн.

Известно, что новый сериал посвящен писательнице песен Йими Монтойн, которую подставили и приговорили к 25-летнему тюремному заключению. Ее единственное желание – освободиться и отомстить всем, кто разрушил ее жизнь.

К слову, первый сезон "Королевы потока" стартовал в 2018 году. Его премьера заняла первое место, будучи самой просматриваемой программой в Колумбии на национальном уровне.

Напомним, что на стриминговой платформе Netflix появился новый лидер по количеству часов просмотров — это американский комедийный боевик "Красное уведомление". Фильм занимает первую строчку с невероятным числом — 328,8 млн. часов, побив рекорд постапокалиптической ленты "Птичий короб" 2018 года.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что еще недавно на популярном сервисе Netflix лидировал южнокорейский сериал "Зов ада", который снят по одноименному комиксу.

Читайте также, что завершились съемки второго сезона костюмированного телесериала "Бриджертоны", который завоевал большую популярность на Netflix. Стало известно, когда продолжение выйдет на экраны.


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