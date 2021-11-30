Когда выйдет второй сезон «Бриджертонов»: известна дата

В прошлом году зрители увидели "Бриджертонов" — новый сериал стримингового сервиса Netflix, в основу которого лег роман Джулии Куинн "Герцог и я". Эта кинолента сразу завоевала популярность, поэтому было решено продлить ее на несколько сезонов.

Бриджертоны (фото из открытых источников)

Шоураннер проекта Крис Ван Дусен недавно сообщил, что съемки второго сезона уже завершились и поблагодарил актерский состав и всю команду за слаженную работу, которая каждый день выкладывалась на все 100%.

Продолжение костюмированного сериала запланирована на март 2022 года, а значит поклонникам киноленты гарантировано весеннее настроение.

Известно, что второй сезон не продолжит историю Дафны и герцога Гастингса, а будет сосредоточен на старшем брате главной героины первого сезона и его истории любви. Впрочем, планируется выпустить восемь сезонов "Бриджертонов", чтобы раскрыть все сюжетные линии персонажей.

К слову, действие киноленты происходит в альтернативном Лондоне эпохи Регентства.

Напомним, что на стриминговой платформе Netflix появился новый лидер. Южнокорейский сериал "Зов ада" бьет рекорды по просмотрам, подвинув с места нашумевшую киноленту "Игра в кальмара". Об этом свидетельствуют данные сервиса.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в следующем месяце на экраны выходит продолжение американского комедийно-драматического сериала "Эмили в Париже". Зрители увидят новые приключения главной героини Эмили Купер.

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