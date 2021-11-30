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Когда выйдет второй сезон «Бриджертонов»: известна дата

Стало известно, когда на стриминговой платформе Netflix выйдет второй сезон костюмированного телесериала «Бриджертоны»

сегодня, 10:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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В прошлом году зрители увидели "Бриджертонов" — новый сериал стримингового сервиса Netflix, в основу которого лег роман Джулии Куинн "Герцог и я". Эта кинолента сразу завоевала популярность, поэтому было решено продлить ее на несколько сезонов.

Когда выйдет второй сезон «Бриджертонов»: известна дата

Бриджертоны (фото из открытых источников)

Шоураннер проекта Крис Ван Дусен недавно сообщил, что съемки второго сезона уже завершились и поблагодарил актерский состав и всю команду за слаженную работу, которая каждый день выкладывалась на все 100%. 

Продолжение костюмированного сериала запланирована на март 2022 года, а значит поклонникам киноленты гарантировано весеннее настроение.

Известно, что второй сезон не продолжит историю Дафны и герцога Гастингса, а будет сосредоточен на старшем брате главной героины первого сезона и его истории любви. Впрочем, планируется выпустить восемь сезонов "Бриджертонов", чтобы раскрыть все сюжетные линии персонажей. 

К слову, действие киноленты происходит в альтернативном Лондоне эпохи Регентства. 

Напомним, что на стриминговой платформе Netflix появился новый лидер. Южнокорейский сериал "Зов ада" бьет рекорды по просмотрам, подвинув с места нашумевшую киноленту "Игра в кальмара". Об этом свидетельствуют данные сервиса.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в следующем месяце на экраны выходит продолжение американского комедийно-драматического сериала "Эмили в Париже". Зрители увидят новые приключения главной героини Эмили Купер. 

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Источник: https://variety.com/2021/tv/news/shonda-rhimes-rege-jean-pages-bridgerton-season-2-1235103392/
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