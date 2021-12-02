На стриминговой платформе Netflix появился новый лидер по количеству часов просмотров — это американский комедийный боевик "Красное уведомление".

Назван самый популярный фильм в истории Netflix / Фото: Netflix

Как сообщает CNN, новый фильм занимается первую строчку с невероятным числом — 328,8 млн. часов, побив рекорд постапокалиптической ленты "Птичий короб" 2018 года, где снялась Сандра Буллок. Она набрала 282 млн часов просмотра.

50% всех подписчиков Netflix по всему миру просмотрели "Красное уведомление". Фильм сумел побить установленный ранее рекорд всего за 18 дней. Он входит в 10 лучших лент на платформе в 94 странах. Главные роли исполнили в комедийном боевике исполнили: Галь Гадот ("Чудо-женщина"), Райан Рейнольдс ("Дэдпул") и Дуэйн Джонсон ("Джуманджи").

Отметим, что первоначально Universal планировала выпустить фильм 12 июня 2020 года, но в июле 2019 года, платформа Netflix выкупила права на показ и перенесла премьеру на 2021 год. Сюжет кинофильма "Красное уведомление" разворачивается вокруг всего трех персонажей: агента Интерпола и одного из лучших детективов мира Джона Хартли (Дуэйн Джонсон), лихой воровка Сары Блэк (Галь Гадот), и легендарного афериста Нолана Бута (Райан Рейнольдс).

Напомним, что на стриминговом сервисе Netflix набирает популярность новый южнокорейский сериал "Зов ада". Всего за несколько дней он сумел сдвинуть с пьедестала "Игру в кальмара".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американский актер Кевин Спейси обязан заплатить 31 млн долларов студии, которая является создателем популярного сериала Netflix "Карточный дом", за нарушение контракта.

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