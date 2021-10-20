logo
Русский Українська

BTC/USD

65638.96

ETH/USD

3979.48

LTC/USD

195.11

USD/UAH

26.40

EUR/UAH

30.75

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Что посмотреть: BBC назвала 100 лучших сериалов XXI века
commentss НОВОСТИ Все новости

Что посмотреть: BBC назвала 100 лучших сериалов XXI века

Издание BBC провело масштабный опрос экспертов на предмет лучших сериалов XXI века и выделили 100 из них

сегодня, 16:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Если не знаете, что посмотреть холодным осенним вечером, тогда "ловите" подборку лучших сериалов XXI века, по версии издания BBC. Рейтинг формировался на основе опроса, проведенного среди экспертов киноиндустрии из 43 стран мира.

Что посмотреть: BBC назвала 100 лучших сериалов XXI века

Лучшие сериалы XXI века / Фото: kinopoisk.ru

Лидером рейтинга стала "Прослушка" -  американская полицейская драма, действие которой происходит в Балтиморе и его окрестностях. Высокие оценки сериал заслужил благодаря детально проработанной тематике, за его необычайно острое исследование социальных и политических тем, за реалистическое изображение городской жизни.

На втором месте оказались "Безумцы" — драматический телесериал, получивший четыре рекордные премии "Эмми" подряд в категории "Лучший драматический сериал", а также выиграл несколько десятков других престижных наград.

Тройку лидеров замкнула кинокартина "Во все тяжкие", которая поднимает серьезные вопросы о взаимоотношениях в семье, границах справедливости, наркомании, борьбы с тяжелыми заболеваниями. Сериал получил несколько престижных наград и самые восторженные отзывы критиков.

На четвертом месте оказалась комедийная драма "Дрянь", а на пятом — фэнтезийный сериал "Игра престолов". В 10 лидеров попали также "Офис", "Наследники", "Оставленные" и кинокартина "Я могу уничтожить тебя".

С полным списком сериалов можно ознакомиться здесь.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на протяжение 24 дней в рейтинге популярной стриминговой платформы Netflix лидировал южнокорейский сериал "Игра в кальмара". Но сейчас он уступил первое место другой киноленте. Какой именно, узнайте в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/culture/article/20211015-the-100-greatest-tv-series-of-the-21st-century
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ