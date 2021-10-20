Что посмотреть: BBC назвала 100 лучших сериалов XXI века

Если не знаете, что посмотреть холодным осенним вечером, тогда "ловите" подборку лучших сериалов XXI века, по версии издания BBC. Рейтинг формировался на основе опроса, проведенного среди экспертов киноиндустрии из 43 стран мира.

Лучшие сериалы XXI века / Фото: kinopoisk.ru

Лидером рейтинга стала "Прослушка" - американская полицейская драма, действие которой происходит в Балтиморе и его окрестностях. Высокие оценки сериал заслужил благодаря детально проработанной тематике, за его необычайно острое исследование социальных и политических тем, за реалистическое изображение городской жизни.

На втором месте оказались "Безумцы" — драматический телесериал, получивший четыре рекордные премии "Эмми" подряд в категории "Лучший драматический сериал", а также выиграл несколько десятков других престижных наград.

Тройку лидеров замкнула кинокартина "Во все тяжкие", которая поднимает серьезные вопросы о взаимоотношениях в семье, границах справедливости, наркомании, борьбы с тяжелыми заболеваниями. Сериал получил несколько престижных наград и самые восторженные отзывы критиков.

На четвертом месте оказалась комедийная драма "Дрянь", а на пятом — фэнтезийный сериал "Игра престолов". В 10 лидеров попали также "Офис", "Наследники", "Оставленные" и кинокартина "Я могу уничтожить тебя".

С полным списком сериалов можно ознакомиться здесь.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на протяжение 24 дней в рейтинге популярной стриминговой платформы Netflix лидировал южнокорейский сериал "Игра в кальмара". Но сейчас он уступил первое место другой киноленте. Какой именно, узнайте в нашем материале.

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