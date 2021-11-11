«Эмили в Париже»: когда выходит второй сезон сериала

Поклонникам американского комедийно-драматического сериала "Эмили в Париже" сообщили хорошую новость. Уже скоро на экраны выходит второй сезон киноленты.

Эмили в Париже (фото из открытых источников)

Известно, что 22 декабря 2021 года стриминговая платформа Netflix запускает новый сезон сериала, в котором зрители увидят новые приключения юной американки в столице Франции. Из тизера, который был опубликован на официальной странице киноленты в Instagram понятно, что главная героиня Эмили Купер остается в Париже, продолжает изучать французский язык и работу в маркетинговой фирме Savior под руководством Сильви Грато.

Съемки проходили не только в Париже, но и в Сен-Тропе (на юго-востоке Франции), поэтому порция стильных аутфитов зрителям гарантирована.

Исполнительный продюсер сериала Даррен Стар отметил, что в новом сезоне Эмили предстоит принять несколько важных решений и переосмыслить американское мировоззрение.

Напомним, что первый сезон "Эмили в Париже" вышел в октябре 2020 года. И внимание зрителей привлекли наряды, в которых главная героиня щеголяла по французских улочках. Представляем 10 осенних луков красотки, мотивы которых можно использовать для создания романтического образа.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что новый мультсериал "Аркейн", снятый по мотивам игры League of Legends, получил численную армию поклонников. Первые три серии уже доступны для зрителей и произвели настоящий фурор. Сериал уже возглавляет глобальный чарт стриминговой платформы Netflix и сместил нашумевшую "Игру в кальмара" из пьедестала.

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