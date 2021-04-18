Рекордные траты: какой сериал стал самым дорогим в истории

Поклонники фэнтези с нетерпением ждут выхода первого сезона сериала "Властелин колец". На его создание сервис Amazon потратил астрономическую сумму — 465 миллионов долларов.

Назван самый дорогой сериал в истории (фото из открытых источников)

Проект "Властелин колец" станет самым дорогостоящим в истории телевидения, намного опередив легендарную "Игру престолов", которая обходилась телеканалу НВО в 100 миллионов долларов за один сезон.

Авторы телесериала, снятого по мотивам произведений Джона Рональда Руэла Толкина о Средиземье, говорят, что эта сумма получилась немного больше, чем предполагалось ранее. Но они постараются снизить свои расходы при съемках остальных сезонов поскольку декорации меняться не будут.

Министр экономического развития и туризма Новой Зеландии (где и проходят съемки сериала,- прим. авт.) Стюарт Нэш отметил, что эта кинолента будет самой крупной из когда-либо созданных. Пока речь идет о производстве пяти сезонов и возможно нескольких спин-оффов.

Отметим, что действие сериала не станет телевизионным ремейком кинотрилогии Джексона, а будет происходить до начала событий, описанных в книге "Братство Кольца". Дата релиза первого сезона "Властелина колец" пока не уточнялась. Одну из "ведущих" ролей в первом сезоне исполнит 28-летний актер Роберт Арамайо ("King’s Man: Начало", "В её глазах").

Напомним, что американская стриминговая платформа Netflix приступила к работе над самым дорогим фильмом в своей истории. Его бюджет составит более 200 миллионов долларов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известная стриминговая платформа Netflix не устает удивлять интересными новинками — за три месяца 2021 года сервис представил много громких премьер. Какие же сериалы пользуются большой популярностью?

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