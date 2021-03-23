Какие сериалы больше всего смотрят на Netflix в 2021 году

Язык
Coinspot 23.03.2021
BTC/USD
55194.47
ETH/USD
1703.24
LTC/USD
187.41
НБУ 23.03.2021
USD/UAH
27.86
EUR/UAH
33.15
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Известная стриминговая платформа Netflix не устает удивлять интересными новинками — за три месяца 2021 года сервис представил много громких премьер. Какие же сериалы пользуются большой популярностью?
Сериалы Netflix / фото: NurPhoto via Getty Images
Опубликован рейтинг 25 успешных проектов Netflix, которые нравятся зрителям. В этой подборке есть и мультсериалы для детей, и документальные фильмы, и комедии, и драмы.
На первом месте оказалась костюмированная драма "Бриджертоны", которая за короткое время побила рекорд по просмотрам на Netflix. В центре сюжета — аристократическое семейство Бриджертонов, которое задумалось о будущем браке старшей дочери Дафны.
Второе место в рейтинге досталось детскому проекту CoComelon. В нем рассказана история о малыше Джей-Джее, который вместе с братом и сестрой попадает в смешные ситуации.
Тройку лидеров замыкает комедийный ситком "Ай Карли". Сериал рассказывает о 13-летней девочке, которая живет со старшим братом. Вместе со своими друзьями она создала молодежно-развлекательное веб-шоу "iCarly", и передача стала очень успешной. Теперь Карли приходится сталкиваться с такими новыми для нее явлениями как популярность и слава.
Также в рейтинг самых популярных сериалов Netflix за первые месяцы 2021 года попала романтическая драма "Улица светлячков", комедийная драма "Джинни и Джорджия", психологический триллер "В ее глазах", детективная кинолента "Люпен" и многие другие.
Напомним, украинский артист Владимир Дантес посоветовал легкую комедию Netflix для семейного просмотра.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие интересные сериалы вышли в марте 2021 года.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости