Какие сериалы больше всего смотрят на Netflix в 2021 году

Известная стриминговая платформа Netflix не устает удивлять интересными новинками — за три месяца 2021 года сервис представил много громких премьер. Какие же сериалы пользуются большой популярностью?

Сериалы Netflix / фото: NurPhoto via Getty Images

Опубликован рейтинг 25 успешных проектов Netflix, которые нравятся зрителям. В этой подборке есть и мультсериалы для детей, и документальные фильмы, и комедии, и драмы.

На первом месте оказалась костюмированная драма "Бриджертоны", которая за короткое время побила рекорд по просмотрам на Netflix. В центре сюжета — аристократическое семейство Бриджертонов, которое задумалось о будущем браке старшей дочери Дафны.

Второе место в рейтинге досталось детскому проекту CoComelon. В нем рассказана история о малыше Джей-Джее, который вместе с братом и сестрой попадает в смешные ситуации.

Тройку лидеров замыкает комедийный ситком "Ай Карли". Сериал рассказывает о 13-летней девочке, которая живет со старшим братом. Вместе со своими друзьями она создала молодежно-развлекательное веб-шоу "iCarly", и передача стала очень успешной. Теперь Карли приходится сталкиваться с такими новыми для нее явлениями как популярность и слава.

Также в рейтинг самых популярных сериалов Netflix за первые месяцы 2021 года попала романтическая драма "Улица светлячков", комедийная драма "Джинни и Джорджия", психологический триллер "В ее глазах", детективная кинолента "Люпен" и многие другие.

Напомним, украинский артист Владимир Дантес посоветовал легкую комедию Netflix для семейного просмотра.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие интересные сериалы вышли в марте 2021 года.

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