Новый сериал возглавил рейтинг на Netflix и сместил "Игра в кальмара"



















Новый мультсериал "Аркейн", снятый по мотивам игры League of Legends, получил численную армию поклонников. Об этом сообщает Лайфхакер.



О сериале хорошо отзываются критики и зрители, фото из Twitter

Среди преимуществ названа великолепная графика на грани 2D и 3D, простая и понятная история. Кинокритики тоже одобрительно отзываются о киноленте в жанре фэнтези. На Netflix уже появились первые эпизоды мультсериала "Аркейн" с 6 ноября.

Первые три серии уже доступны для зрителей и произвели настоящий фурор. Сериал уже возглавляет глобальный чарт Netflix и сместил "Игру в кальмара" из пьедестала. В более чем 30 странах "Аркейн" занял первое место по количеству просмотров.

В основе сюжетной линии – история двух сестер, однако они борются за противоположные силы. В городах-близнецах Пилтовери и Зауни идет война. В первых трех сериях мы знакомимся с сестрами-сиротами Вай и Паудер, узнаем об ограблениях в богатом районе Пилтовери. Наблюдаем, как изобретатель-идеалист Джейс надеется обуздать магию с помощью науки, а Силко проверяет возможности мощного вещества. Следующие серии выйдут 14 ноября, а последние три – 21 ноября.

Как сообщал портал "Комментарии", стало известно, что посмотреть в ноябре. Среди них: американский драматический сериал "Сексуальная жизнь студенток", сериал "Шершни" о женском футболе, сериал "Сшиватель" об убийстве и другие.

Также мы писали, что умер актер сериала "Друзья". Джеймс Майкл Тайлер исполнял роль персонажа из кафе Гюнтера, который был влюблен в персонажа из ситкома Рэйчел, работавшего официанткой. Актер болел онкологией.

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