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Какой фильм стал самым кассовым за 2021 год

Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» первым за время пандемии собрал в мировом прокате более 1 млрд долларов

сегодня, 09:05
Автор:

Светлана Шкурупий
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Супергеройский фильм "Человек-паук: Нет пути домой" стал самым кассовым как за 2021 год, так и за время пандемии. Он стартовал две недели назад, а его кассовые сборы уже достигли отметку в один миллиард долларов.

Какой фильм стал самым кассовым за 2021 год

Какой фильм бьет рекорды в мировом прокате (фото из открытых источников)

Как сообщает издание CNBC, новый "Человек-паук" стал первой кинолентой со времен пандемии, которая может похвастаться таким результатом. Она обошла в прокате китайский фильм "Битва на озере Чанцзинь", которая стартовала в ноябре и собрала около 905 миллионов долларов кассовых сборов по всему миру. 

А последним фильмом, который смог заработать миллиард долларов в прокате стали "Звездные войны: Восстание Скайуокера", премьера которого состоялась в 2019 году. 

Отмечается, что по данным сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings, кассовые сборы фильма "Человек-паук: Нет пути домой" после первого дня проката стали рекордными среди всех вышедших кинолент в текущем месяце. 

К слову, фильм уже получил положительные отзывы критиков, отметивших актерскую игру, эмоциональную составляющую, режиссуру, экшен-сцены, операторскую работу и музыку.

Напомним, что на стриминговой платформе Netflix появился новый лидер по количеству часов просмотров — это американский комедийный боевик "Красное уведомление".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на днях в сети появился первый трейлер украинского ЗD-мультфильма "Мавка. Лесная песня", созданного по мотивам одноименной драмы-феерии писательницы Леси Украинки и образов народной мифологии. 

Читайте также, что украинская драма "Почему я живой", основана на реальных событиях середины XX века, получила награду "Лучший художественный фильм" на международном фестивале в Индии.


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Источник: https://www.cnbc.com/2021/12/26/spider-man-no-way-home-tops-1-billion-at-global-box-office.html
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