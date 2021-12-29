Какой фильм стал самым кассовым за 2021 год

Супергеройский фильм "Человек-паук: Нет пути домой" стал самым кассовым как за 2021 год, так и за время пандемии. Он стартовал две недели назад, а его кассовые сборы уже достигли отметку в один миллиард долларов.

Какой фильм бьет рекорды в мировом прокате (фото из открытых источников)

Как сообщает издание CNBC, новый "Человек-паук" стал первой кинолентой со времен пандемии, которая может похвастаться таким результатом. Она обошла в прокате китайский фильм "Битва на озере Чанцзинь", которая стартовала в ноябре и собрала около 905 миллионов долларов кассовых сборов по всему миру.

А последним фильмом, который смог заработать миллиард долларов в прокате стали "Звездные войны: Восстание Скайуокера", премьера которого состоялась в 2019 году.

Отмечается, что по данным сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings, кассовые сборы фильма "Человек-паук: Нет пути домой" после первого дня проката стали рекордными среди всех вышедших кинолент в текущем месяце.

К слову, фильм уже получил положительные отзывы критиков, отметивших актерскую игру, эмоциональную составляющую, режиссуру, экшен-сцены, операторскую работу и музыку.

Напомним, что на стриминговой платформе Netflix появился новый лидер по количеству часов просмотров — это американский комедийный боевик "Красное уведомление".

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