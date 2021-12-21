«Мавка. Лесная песня»: вышел трейлер украинского мультфильма



















На днях в сети появился первый трейлер украинского ЗD-мультфильма "Мавка. Лесная песня", созданного по мотивам одноименной драмы-феерии писательницы Леси Украинки и образов народной мифологии.

Вышел трейлер украинского мультфильма " Мавка. Лесная песня" / скриншот

Трейлер опубликован на официальном Youtube-канале студии Animagrad (FILM.UA) и он собрал уже более 80 тысяч просмотров.

Известно, что премьера украинского мультфильма состоится 29 декабря следующего года. В нем Нимфа – Душа Леса – оказывается перед невозможным выбором между любовью и обязанностью хранительницы Лесного Сердца, когда влюбляется в человека – талантливого молодого музыканта Лукаша.

Озвучивать анимационных персонажей будут украинские знаменитости: певец Артем Пивоваров – Лукаша, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина – воинственную русалку Водяницу, актриса Елена Кравец – антагонистку Килину, Михаил Хома из группы DZIDZIO – ворчливого и неугомонного друга. А вот чьим голосом заговорит главная героиня Мавка рассказывать не стали. Известно только, что балерина Екатерина Кухарь подарила ей свою пластику.

"Судя по трейлеру намечается что-то очень и очень крутое. Классные локации, харизматичные красивые герои", "Как по мне очень даже хорошо. Судя по трейлеру, авторам удалось найти золотую середину между необходимостью следовать западным голливудским стандартам и желанием сохранить деликатность и непохожесть образа Мавки и всего славянского мифологического мира", "Я в предвкушении этого прекрасного события", — написали пользователи сети.

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