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Какой украинский фильм победил на фестивале в Индии

Украинский фильм режиссера Виллена Новака «Почему я живой» победил на международном кинофестивале в Индии.

сегодня, 10:10
Автор:

Светлана Шкурупий
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Украинская драма "Почему я живой", основана на реальных событиях середины XX века, получила награду "Лучший художественный фильм" на международном фестивале в Индии. Об этом сообщили на Facebook-странице Одесской киностудии.

Какой украинский фильм победил на фестивале в Индии

Украинский фильм победил на фестивале в Индии (фото из открытых источников)

Известно, что фильм украинского режиссера Виллена Новака стартовал в национальном прокате 4 ноября 2021 года. В центре сюжета — история любви Фроси и Ленчика, которые мечтают пожениться, но отец девушки категорически против евреев в семье. Но жизнь главных героев резко меняется, потому что начинается Вторая мировая война, преследования и расстрелы евреев. Удастся ли им выжить, а также сохранить свою любовь и человечность в эти темные времена?

В ленте снялись как известные украинскому зрителю актеры, так и новички. И несмотря на то, что фильм не претендует на звание исторического, режиссеру удалось передать трагедию еврейского народа на примере одной семьи.

Напомним, что триллер "Посторонний", который создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, получил престижную международную награду. Кинолента победила в номинации "Самый оригинальный сценарий" на фестивале ужасов, который прошел в Лос-Анджелесе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская драма "Домой", премьера которой состоялась в ноябре 2019 года, уже получила множество наград, и даже претендовала на престижную американскую кинопремию "Золотой глобус".

Читайте также, что фильм украинского режиссера Наримана Алиева "Домой" в 2019 году оказался в длинном списке кинопремии "Оскар". Его внесли в номинацию "Международный полнометражный фильм". 


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