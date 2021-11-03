Что посмотреть в ноябре: ТОП-5 сериалов месяца

В Украине снова усилили карантин из-за пандемии коронавируса, но не стоит отчаиваться по этому поводу, ведь провести хорошо время можно и дома за просмотром новых сериалов. Какие киноновинки выходят на экраны в ноябре?

Что посмотреть в ноябре (фото из открытых источников)

Сшиватель/Ragdoll

11 ноября стартует сериал "Сшиватель", основанный на одноименном романе Дэниела Коула. Сюжет рассказывает об убийстве шести человек, которые были расчленены и сшиты в форме гротескного тела "Тряпичная кукла". Когда детективы начинают расследование, убийца начинает издеваться над ними.

Психиатр по соседству/ The Shrink Next Door

Этот сериал выйдет на экраны 12 ноября. Он основан на подкасте, в основу которого легла реальная история. В центре сюжета психиатр Айк Хершкопф, убежденный, что его нетрадиционный подход позволит давнему пациенту Марте стать человеком, которым он "заслуживает быть". Наивный Марти доверяет свое будущее врачу-манипулятору. Тот за некоторое время действительно кардинально изменил жизнь мужчины, но для этого он его полностью захватил под собственный контроль.

Мэр Кингстауна/ Mayor of Kingstown

Премьера сериала состоится 14 ноября. Сюжет рассказывает историю семьи Макласки, которая живет в Мичигане и пытается установить справедливость там, где преуспевает тюремный бизнес, а за решетку попадают жертвы расизма, а не настоящие преступники.

Шершни/ Yellowjackets

14 ноября также стартует сериал "Шершни", в нем пойдет речь о женских командах по футболу, которые попадают в авиакатастрофу в самом центре пустыни Онтарио. Теперь же девушкам нужно забыть о карьере и сосредоточиться на выживании любой ценой и принять решения, которые изменят всю их жизнь.

Сексуальная жизнь студенток/ The Sex Lives of College Girls

Американский драматический сериал выйдет на экраны 18 ноября. Сюжет разворачивается вокруг четырех подруг, которые поступили в колледж и пытаются в короткие сроки познать все преимущества взрослой жизни, в том числе и сексуального характера.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие киноновинки вышли на экраны в октябре 2021 года.

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