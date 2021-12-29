«Ирония судьбы» от Netflix: когда на экраны выйдет фильм

Без советского фильма "Ирония судьбы, или С легким паром" сложно представить новогодние праздники. Но в этом году зрителям хотят показать американскую версию киноленты.

Американская версия «Иронии судьбы» (фото из открытых источников)

Известно, что стриминговая платформа Netflix выпустит комедию 31 декабря. В голливудском варианте фильм называется "О судьбе" (About Fate). Главные роли в нем исполнили Томас Манн ("Фарго", "Конг. Остров черепа"), Эмма Роберт ("Нерв", "Пара на праздники") и Льюис Тан ("Мортал Комбат"). По сюжету, главным героям будет по 30 лет, хотя в советской версии они были немного старше.

"История двух людей, которые верят в любовь, но, кажется, никак не могут найти ее истинный смысл. И вот безумный круговорот событий новогодней ночи сводит их вместе..." — говорится в описании комедии.

Отметим, что фильм "Ирония судьбы, или С легким паром" режиссера Эльдара Рязанова впервые был показан в Советском Союзе 1 января 1976 года. Аудитория первого показа оценивается в 100 миллионов зрителей. После этого, фильм традиционно начали показывать по телевидению в канун Нового года.

Напомним, как изменились актеры культовой кинокартины "Ирония судьбы, или С легким паром" спустя 45 лет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что супергеройский фильм "Человек-паук: Нет пути домой" стал самым кассовым как за 2021 год, так и за время пандемии. Он стартовал две недели назад, а его кассовые сборы уже достигли отметку в один миллиард долларов.

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