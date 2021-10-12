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Появился первый трейлер новой комедии «Один дома» (ВИДЕО)

Американская киностудия 20th Century Studios опубликовала первый трейлер новой новогодней комедии «Один дома»

сегодня, 20:30
Автор:

Светлана Шкурупий








В сети появился первый трейлер перезапуска культовой новогодней комедии "Один дома".  Видео опубликовали на официальном Youtube-канале американской киностудии 20th Century Studios, и оно собрало уже более 75 тысяч просмотров.

Появился первый трейлер новой комедии «Один дома» (ВИДЕО)

кадр из фильма "Один дома"

Сюжет нового фильма полностью напоминает оригинал. Семья уезжает перед Новым годом в отпуск, а мальчика забывают дома. И ему с помощью смекалки и самодельных ловушек нужно будет справиться со злоумышленниками, пытающимися ограбить его дом.

Главного героя зовут Макс и его сыграл актер Арчи Йейтс ("Кролик Джоджо"). Также в перезапуске комедии снились: Элли Кемпер ("Девичник в Вегасе"), Роб Дилейни ("Дэдпул 2"), Тимоти Симонс ("Интервью"), Элли Маки ("Крушение") и Кенан Томпсон ("Хэллоуин Хьюби").

Режиссировал киноленту Дэн Мазер, известный такими работами, как "Даю год" и "Дедушка легкого поведения".

Стоит отметить, что ранее создатели обновленной версии "Один дома" говорили, что новый фильм не станет ремейком, а будет самостоятельной историей. А главный герой не будет повторять образ Маколея Калкина из оригинальных фильмов. Однако, судя по трейлеру, сценаристы передумали, поскольку главный персонаж Макс повторяет даже некоторые фразы Кевина из оригинальной версии.

Напомним, в сети ходила информация, что в перезапуске "Один дома" появится актер Маколей Калкин, он сыграет главу охранной фирмы, защищающую дома от грабителей. Но в трейлере можно увидеть только старшего брата Кевина Макалистера, будет ли сам Кевин в фильме — пока загадка.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Disney перезапустит популярную комедию с Эдди Мерфи.


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