Появился первый трейлер новой комедии «Один дома» (ВИДЕО)



















В сети появился первый трейлер перезапуска культовой новогодней комедии "Один дома". Видео опубликовали на официальном Youtube-канале американской киностудии 20th Century Studios, и оно собрало уже более 75 тысяч просмотров.

кадр из фильма "Один дома"

Сюжет нового фильма полностью напоминает оригинал. Семья уезжает перед Новым годом в отпуск, а мальчика забывают дома. И ему с помощью смекалки и самодельных ловушек нужно будет справиться со злоумышленниками, пытающимися ограбить его дом.

Главного героя зовут Макс и его сыграл актер Арчи Йейтс ("Кролик Джоджо"). Также в перезапуске комедии снились: Элли Кемпер ("Девичник в Вегасе"), Роб Дилейни ("Дэдпул 2"), Тимоти Симонс ("Интервью"), Элли Маки ("Крушение") и Кенан Томпсон ("Хэллоуин Хьюби").

Режиссировал киноленту Дэн Мазер, известный такими работами, как "Даю год" и "Дедушка легкого поведения".

Стоит отметить, что ранее создатели обновленной версии "Один дома" говорили, что новый фильм не станет ремейком, а будет самостоятельной историей. А главный герой не будет повторять образ Маколея Калкина из оригинальных фильмов. Однако, судя по трейлеру, сценаристы передумали, поскольку главный персонаж Макс повторяет даже некоторые фразы Кевина из оригинальной версии.

Напомним, в сети ходила информация, что в перезапуске "Один дома" появится актер Маколей Калкин, он сыграет главу охранной фирмы, защищающую дома от грабителей. Но в трейлере можно увидеть только старшего брата Кевина Макалистера, будет ли сам Кевин в фильме — пока загадка.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Disney перезапустит популярную комедию с Эдди Мерфи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!