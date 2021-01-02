Фильму «Ирония судьбы» исполнилось 45 лет: как сейчас выглядят актеры

В 1975 году на экраны впервые вышел фильм "Ирония судьбы, или С легким паром", который был невероятно успешным в прокате и на данный момент является одной из самых лучших советских комедий. По традиции этот фильм показывают в канун Нового года, и этот не стал исключением.

Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Предлагаем вам посмотреть, как изменились актеры культовой кинокартины.



Андрей Мягков





82-летний актер Андрей Мягков, который сыграл в "Иронии судьбы" роль Евгений Лукашина, после выхода фильма стал невероятно успешным. По опросу журнала "Советский экран", его признали лучшим актером года и присудили Госпремию СССР. В одном из интервью он рассказал, что вспоминает съемки киноленты с теплотой, но выступает против того, чтобы "Иронию судьбы" показывали каждый год, потому что нельзя надоедать зрителю.

Барбара Брыльска





На роль Надежды в кинокартине претендовало множество советских актрис, но она досталась Барбаре Брыльской, которой, к слову, в июне 2020 года исполнилось 79 лет. За эту роль польская актриса была удостоена Госпремии СССР.

Ольга Науменко





В "Иронии судьбы" актриса сыграла Галю — невесту Жени, с которой он должен был встретить Новый год, но оказался в Ленинграде. Эту роль знаменитость получила случайно, но она имела важное значение в ее жизни. Сейчас Ольге Науменко 71 год.

Александр Ширвиндт





Ему в киноленте досталась роль Павла, который был другом главного героя Жени Лукашина. Сейчас актеру 86 лет. Несмотря на то, что Александр Ширвиндт снялся во многих кинофильмах, он более известен как актер театра.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в этом году культовой комедии "Один дома" исполнилось 30 лет: как сейчас выглядят актеры.

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