Образы от "Эмили в Париже": 10 осенних идей в чем пойти на свидание

В начале этого месяца в прокат вышел комедийный сериал "Эмили в Париже". "Родителем" мелодраматической ленты от Netflix стал Даррен Стар — сценарист и продюсер, за плечами которого успешный опыт работы над сериалом "Секс и город". Кинолента повествует о приключениях исполнительного директора компании по маркетингу из Чикаго, которая неожиданно получает предложение отправиться в Париж вместо своей начальницы. Героине предстоит подружиться с новым коллективом, принять местную культуру, найти друзей и свою любовь. У главной героини Эмили Купер, которая чем-то напоминает знаменитую модницу из "Секса и города" Кэрри Брэдшоу, уже появились поклонники ее нарядов, которые отличаются изысканным французским шиком. 24 канал сделал подборку 10 осенних луков главной героини, мотивы которых можно использовать для свидания.

Фото: Elle

Тут представлены и различные пальто в самой разнообразной цветовой гамме, и стильные юбки, шикарная обувь, и неотъемлемый атрибут французской моды — разнообразные шляпки.









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