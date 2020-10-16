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Образы от "Эмили в Париже": 10 осенних идей в чем пойти на свидание

Яркие, запоминающиеся, местами кричащие наряды, но в то же время, нежные и романтические - не оставят вам равнодушными

сегодня, 20:47
Автор:

Дмитрий Симоненко

В начале этого месяца в прокат вышел комедийный сериал "Эмили в Париже". "Родителем" мелодраматической ленты от Netflix стал Даррен Стар — сценарист и продюсер, за плечами которого успешный опыт работы над сериалом "Секс и город". Кинолента повествует о приключениях исполнительного директора компании по маркетингу из Чикаго, которая неожиданно получает предложение отправиться в Париж вместо своей начальницы. Героине предстоит подружиться с новым коллективом, принять местную культуру, найти друзей и свою любовь. У главной героини Эмили Купер, которая чем-то напоминает знаменитую модницу из "Секса и города" Кэрри Брэдшоу, уже появились поклонники ее нарядов, которые отличаются изысканным французским шиком. 24 канал сделал подборку 10 осенних луков главной героини, мотивы которых можно использовать для свидания.

Образы от "Эмили в Париже": 10 осенних идей в чем пойти на свидание

Фото: Elle

Тут представлены и различные пальто в самой разнообразной цветовой гамме, и стильные юбки, шикарная обувь, и неотъемлемый атрибут французской моды — разнообразные шляпки.



Ранее "Комментарии" писали о самых дорогие наряды, которые носили члены британской королевской семьи.


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