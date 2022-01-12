"Дог" с Ченнингом Татумом: вышел трейлер новой комедии (ВИДЕО)



















Уже скоро на экраны выйдет новая художественная комедия под названием "Дог", где актер Ченнинг Татум сыграл главную роль, выступив в качестве продюссера и со-режиссера картины. На Youtube-канале VLGFILM Ukraine уже появился официальный трейлер.

фильм "Дог" (фото из открытых источников)

Кинокартина расскажет историю дружбы армейского рейнджера Бриггса и военной собаки по кличке Лулу. Вместе они путешествуют по Тихоокеанскому побережью, чтобы успеть на похороны их общего лучшего друга и дрессировщика. В этом путешествии Бриггсу придется найти общий язык со своенравной, но преданной собакой, а также многое переосмыслить в своей жизни.

Исполнитель главной роли Ченнинг Татум ("Супер Майк", "Мачо и ботан") активно участвовал в постановке проекта. Зрители также увидят в фильме "Дог" Билла Берра ("Мандалорец", "Король Стейтен Айленда"), К'Орианку Килчер ("Йеллоустоун", "Новый Мир") и Джейн Адамс ("Уловки", "Твин Пикс", "Вечное сияние чистого ума").

К слову, премьера комедии в украинских кинотеатрах намечена на 17 февраля 2022 года.

Напомним, что продолжение американского комедийно-драматического телесериала "Эмили в Париже" стартовало совсем недавно, но американская стриминговая платформа Netflix уже продлила его сразу на два сезона.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в декабре в сети появился первый трейлер самого ожидаемого украинского мультфильма "Мавка. Лесная песня".

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