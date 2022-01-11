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Что посмотреть: названы 10 лучших фильмов ужасов 2021 года

Эксперты крупнейшего портала Dread Central опубликовали список 10 лучших фильмов ужасов 2021 года: что посмотреть

сегодня, 14:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Любителям ужастиков точно понравится подборка лучших хорроров 2021 года, которую сформировали эксперты американского портала Dread Central. Что можно посмотреть вечером, чтобы "пощекотать" нервы?

Что посмотреть: названы 10 лучших фильмов ужасов 2021 года

Названы 10 лучших фильмов ужасов 2021 года (фото из открытых источников)

"Мы должны что-нибудь предпринять"

Как и во всех классических фильмах ужасов, в центре сюжета – типичная американская семья. Но только они не переезжают в зловещий дом, а заходят туда, чтобы переждать торнадо. Но потом выясняется, что весь дом разрушен, двери прижаты деревом, а помочь им некому. Никаких привидений, но напряжение растет с каждой минутой.

"Псих-расчленитель"

Лента снята на волне всемирной ностальгии по 80-м. И, конечно, это подростковое кино. Девочка овладевает таинственным камнем, который позволяет ей управлять монстром из другой планеты, и она называет его Психом. Теперь он хочет завоевать вселенную, но вынужден повиноваться девчонке, к тому же ее хотят убить враги из другой галактики.

"Злое"

Пропустить этот фильм – настоящее преступление. Ведь его снял мастер хоррора Джеймс Ван, известный по фильмам серии "Заклятие". В этой семейной хоррор-драме жена испытывает унижение мужа ради того, чтобы завести ребенка. Но однажды гнев мужчины приводит в дом некую злую сущность, которая убивает его и нападает на женщину. Создатели обещают концовку, которую не смогут предусмотреть даже самые опытные зрители.

"Мое сердце не бьется, пока ты не прикажешь"

Еще один хоррор, заставляющий задуматься о роли семьи. Дуайт и его сестра Джесси воспитывают больного младшего брата Томаса. Как его опекуны, они должны делать все, чтобы он остался жив. В случае Томаса – это регулярно снабжать его свежей кровью, ведь он вампир. А поскольку он сам передвигаться почти не может, его брат и сестра показывают чудеса самопожертвования во имя любви.

"Оборотни внутри"

Отличный пример, как на основе компьютерной игры сделать хороший фильм. В данном случае – хоррор с элементами комедии. Молодого рейнджера отправляют служить в городок в захолустье, где почти все жители со странностями. На городок обрушивается снегопад и оставляет его без электричества. Собравшись в одном доме для обсуждения проблем, жители вдруг выясняют, что среди них есть оборотень. Кто именно – загадка.

"Спасительница"

Этот список не обошелся без "религиозного" ужастика. Праведная сиделка Мод ухаживает за больной танцовщицей Амандой. И последняя решает, что только Мод может спасти ее от мучений ада. И девушка действительно начинает верить в свою миссию.

 

"Чаки"

Среди других попыток воскресения истории о злостной кукле, "Проклятие Чаки" и "Культ Чаки", эта обещает стать самой интересной. И самой напряженной.

"Кэндимен" 

Римейк успешного фильма 1992 года, который имел несколько продолжений. Как и в прежних версиях, в центре – городская легенда об убийце из загробного мира под названием Кэндимен. Чтобы его вызвать, нужно предстать перед зеркалом и пять раз произнести его имя.

 

"Дом на другой стороне"

После смерти мужа Ребекка остается одна в доме и начинает перебирать его вещи, а заодно мучаться от натуралистических кошмаров. Ей приходят в голову мысли о привидениях, но вскоре она узнает, что у ее мужа было много секретов.

"Титан"

Алексия в детстве пережила травму, и в ее голове – титановый имплант. Она работает стриптизершей, когда таинственным образом оказывается беременной от машины. Происходящее трудно описать – слишком это необычно и ужасно.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые назвали пять самых страшных фильмов ужасов.


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Источник: https://23-59.ua/10-najkrashhyh-filmiv-zhahiv-2021-roku-za-versiyeyu-dread-central/
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