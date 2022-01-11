Что посмотреть: названы 10 лучших фильмов ужасов 2021 года





















































































































































































Любителям ужастиков точно понравится подборка лучших хорроров 2021 года, которую сформировали эксперты американского портала Dread Central. Что можно посмотреть вечером, чтобы "пощекотать" нервы?

Названы 10 лучших фильмов ужасов 2021 года (фото из открытых источников)

"Мы должны что-нибудь предпринять"

Как и во всех классических фильмах ужасов, в центре сюжета – типичная американская семья. Но только они не переезжают в зловещий дом, а заходят туда, чтобы переждать торнадо. Но потом выясняется, что весь дом разрушен, двери прижаты деревом, а помочь им некому. Никаких привидений, но напряжение растет с каждой минутой.

"Псих-расчленитель"

Лента снята на волне всемирной ностальгии по 80-м. И, конечно, это подростковое кино. Девочка овладевает таинственным камнем, который позволяет ей управлять монстром из другой планеты, и она называет его Психом. Теперь он хочет завоевать вселенную, но вынужден повиноваться девчонке, к тому же ее хотят убить враги из другой галактики.

"Злое"

Пропустить этот фильм – настоящее преступление. Ведь его снял мастер хоррора Джеймс Ван, известный по фильмам серии "Заклятие". В этой семейной хоррор-драме жена испытывает унижение мужа ради того, чтобы завести ребенка. Но однажды гнев мужчины приводит в дом некую злую сущность, которая убивает его и нападает на женщину. Создатели обещают концовку, которую не смогут предусмотреть даже самые опытные зрители.

"Мое сердце не бьется, пока ты не прикажешь"

Еще один хоррор, заставляющий задуматься о роли семьи. Дуайт и его сестра Джесси воспитывают больного младшего брата Томаса. Как его опекуны, они должны делать все, чтобы он остался жив. В случае Томаса – это регулярно снабжать его свежей кровью, ведь он вампир. А поскольку он сам передвигаться почти не может, его брат и сестра показывают чудеса самопожертвования во имя любви.

"Оборотни внутри"

Отличный пример, как на основе компьютерной игры сделать хороший фильм. В данном случае – хоррор с элементами комедии. Молодого рейнджера отправляют служить в городок в захолустье, где почти все жители со странностями. На городок обрушивается снегопад и оставляет его без электричества. Собравшись в одном доме для обсуждения проблем, жители вдруг выясняют, что среди них есть оборотень. Кто именно – загадка.

"Спасительница"

Этот список не обошелся без "религиозного" ужастика. Праведная сиделка Мод ухаживает за больной танцовщицей Амандой. И последняя решает, что только Мод может спасти ее от мучений ада. И девушка действительно начинает верить в свою миссию.

"Чаки"

Среди других попыток воскресения истории о злостной кукле, "Проклятие Чаки" и "Культ Чаки", эта обещает стать самой интересной. И самой напряженной.

"Кэндимен"

Римейк успешного фильма 1992 года, который имел несколько продолжений. Как и в прежних версиях, в центре – городская легенда об убийце из загробного мира под названием Кэндимен. Чтобы его вызвать, нужно предстать перед зеркалом и пять раз произнести его имя.

"Дом на другой стороне"

После смерти мужа Ребекка остается одна в доме и начинает перебирать его вещи, а заодно мучаться от натуралистических кошмаров. Ей приходят в голову мысли о привидениях, но вскоре она узнает, что у ее мужа было много секретов.

"Титан"

Алексия в детстве пережила травму, и в ее голове – титановый имплант. Она работает стриптизершей, когда таинственным образом оказывается беременной от машины. Происходящее трудно описать – слишком это необычно и ужасно.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые назвали пять самых страшных фильмов ужасов.

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