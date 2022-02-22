Стилисты определили самую модную куртку 2022 года (ФОТО)

Как любой предмет гардероба, верхняя женская одежда имеет огромное количество разновидностей, поэтому при ее выборе важно учитывать разные факторы, в том числе и актуальность. Эксперты портала Who What Wear отметили, какая же куртка будет на пике популярности в 2022 году.

Какую куртку назвали самой модной в 2022 году / Фото: pinterest

Оказывается, что самым модным предметом верхней одежды стала короткая дубленка, которая попала в тренды текущего года благодаря модным брендам и известным блогерам. Востребованными среди модниц являются как ретромодели, так и современные интерпретации курточек подобного типа.

Эксперты подчеркивают, что внимание законодателей моды в соцсети Instagram привлекла дубленка марки Totême и полосатая куртка Avis бренда Cawley Studio. Особое внимание стоит обратить на куртки бежевого, коричневого, черного и оранжевых цветов — они будут в тренде.

Отметим, что укороченную дубленку можно сочетать с различными вещами: джинсами, леггинсами, платьями. Обувь следует подбирать, исходя из остального образа.

Напомним, эксперты портала Who What Wear отметили, что самой популярной обувью в новом году стали черные кожаные лоферы на массивной подошве.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что мода быстро меняется, потому что дизайнеры каждый сезон придумывают что-то новое и оригинальное. Однако, есть вещи, которые не теряют свою актуальность и являются довольно практичными. Какие вещи являют собой "костяк" любого гардероба?

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