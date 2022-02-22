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Стилисты определили самую модную куртку 2022 года (ФОТО)

Стилисты портала Who What Wear определили, какая куртка станет самой модной в новом сезоне: подсказка для модниц

сегодня, 14:20
Автор:

Светлана Шкурупий
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Как любой предмет гардероба, верхняя женская одежда имеет огромное количество разновидностей, поэтому при ее выборе важно учитывать разные факторы, в том числе и актуальность. Эксперты портала Who What Wear отметили, какая же куртка будет на пике популярности в 2022 году.

Стилисты определили самую модную куртку 2022 года (ФОТО)

Какую куртку назвали самой модной в 2022 году / Фото: pinterest

Оказывается, что самым модным предметом верхней одежды стала короткая дубленка, которая попала в тренды текущего года благодаря модным брендам и известным блогерам. Востребованными среди модниц являются как ретромодели, так и современные интерпретации курточек подобного типа.

Эксперты подчеркивают, что внимание законодателей моды в соцсети Instagram привлекла дубленка марки Totême и полосатая куртка Avis бренда Cawley Studio. Особое внимание стоит обратить на куртки бежевого, коричневого, черного и оранжевых цветов — они будут в тренде.

Отметим, что укороченную дубленку можно сочетать с различными вещами: джинсами, леггинсами, платьями. Обувь следует подбирать, исходя из остального образа.

Стилисты определили самую модную куртку 2022 года (ФОТО) - фото 2
Стилисты определили самую модную куртку 2022 года (ФОТО) - фото 3

Напомним, эксперты портала Who What Wear отметили, что самой популярной обувью в новом году стали черные кожаные лоферы на массивной подошве.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что мода быстро меняется, потому что дизайнеры каждый сезон придумывают что-то новое и оригинальное. Однако, есть вещи, которые не теряют свою актуальность и являются довольно практичными. Какие вещи являют собой "костяк" любого гардероба?

Читайте также, что каждая девушка мечтает выглядеть стильно и это возможно сделать, не тратя на вещи большие суммы. Какие советы помогут сделать образ "дороже"?


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Источник: https://www.whowhatwear.co.uk/best-shearling-jackets
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