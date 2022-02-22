Стилисты определили самую модную куртку 2022 года (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
Как
любой предмет гардероба, верхняя женская одежда имеет огромное количество
разновидностей, поэтому при ее выборе важно учитывать разные факторы, в том
числе и актуальность. Эксперты портала Who What Wear отметили, какая же куртка
будет на пике популярности в 2022 году.
Какую куртку назвали самой модной в 2022 году / Фото: pinterest
Оказывается,
что самым модным предметом верхней одежды стала короткая дубленка, которая
попала в тренды текущего года благодаря модным брендам и известным блогерам. Востребованными
среди модниц являются как ретромодели, так и современные интерпретации курточек
подобного типа.
Эксперты
подчеркивают, что внимание законодателей моды в соцсети Instagram привлекла
дубленка марки Totême и полосатая куртка Avis бренда Cawley Studio. Особое
внимание стоит обратить на куртки бежевого, коричневого, черного и оранжевых
цветов — они будут в тренде.
Отметим, что укороченную дубленку можно сочетать с различными вещами: джинсами, леггинсами, платьями. Обувь следует подбирать, исходя из остального образа.
Напомним,
эксперты портала Who What Wear отметили, что самой популярной обувью в новом
году стали черные кожаные лоферы на массивной подошве.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что
мода быстро меняется, потому что дизайнеры каждый сезон придумывают что-то
новое и оригинальное. Однако, есть вещи, которые не теряют свою актуальность и
являются довольно практичными. Какие вещи являют собой "костяк"
любого гардероба?
Читайте
также, что каждая девушка мечтает выглядеть стильно и это возможно сделать, не
тратя на вещи большие суммы. Какие советы помогут сделать образ "дороже"?
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