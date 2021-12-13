Вне моды: какие вещи будут актуальны всегда (ФОТО)

Мода быстро меняется, потому что дизайнеры каждый сезон придумывают что-то новое и оригинальное. Однако, есть вещи, которые не теряют свою актуальность и являются довольно практичными

Какие вещи не теряют свою актуальность (фото из открытых источников)

Стилист-имиджмейкер Оксана Денисова на своей странице в Instagram перечислила вещи, без которых невозможно обойтись, потому что они являют собой "костяк" гардероба и отлично сочетаются с другой одеждой.

Итак, первая вещь — джинсы. Эта вещь гардероба очень удобная и практичная. Сейчас есть разные разновидности джинсов, на любой тип фигуры, любых оттенков и т.д.





Тренч — он является классикой, поэтому никогда не выходит из моды. Носить одну и ту же модель иногда надоедает, поэтому дизайнеры каждый раз придумывают его разные разновидности.





Пальто также является вещью, которое не подвластно времени и моде. Меняются только оттенки, крой и силуэт.





В гардеробе не обойтись и без белой рубашки, ведь она отлично сочетается с другой одеждой. И чем проще крой, тем универсальной будет эта вещь.





Водолазки также актуальны, как и в мужском гардеробе, так и женском. Сейчас в воде водолазки в рубчик с высокой горловиной.





В список актуальных вещей входит косуха. Ее по праву можно назвать частью современной базы.





Также в летнем гардеробе любой модницы/модника должна быть белая футболка.





Лодочки уже давно не теряют свою актуальность. Можно выбирать небольшой каблук и удобную колодку.





Кеды также можно считать базой. Они удобные, практичные и стильные.





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