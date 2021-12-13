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Вне моды: какие вещи будут актуальны всегда (ФОТО)

Стилист-имиджмейкер Оксана Денисова перечислила вещи, которые должны быть у каждого в гардеробе, потому что они не теряют свою актуальность

сегодня, 13:15
Автор:

Светлана Шкурупий
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Мода быстро меняется, потому что дизайнеры каждый сезон придумывают что-то новое и оригинальное. Однако, есть вещи, которые не теряют свою актуальность и являются довольно практичными

Вне моды: какие вещи будут актуальны всегда (ФОТО)

Какие вещи не теряют свою актуальность (фото из открытых источников)

Стилист-имиджмейкер Оксана Денисова на своей странице в Instagram перечислила вещи, без которых невозможно обойтись, потому что они являют собой "костяк" гардероба и отлично сочетаются с другой одеждой.

Итак, первая вещь — джинсы. Эта вещь гардероба очень удобная и практичная. Сейчас есть разные разновидности джинсов, на любой тип фигуры, любых оттенков и т.д.

Вне моды: какие вещи будут актуальны всегда (ФОТО) - фото 2

Тренч — он является классикой, поэтому никогда не выходит из моды. Носить одну и ту же модель иногда надоедает, поэтому дизайнеры каждый раз придумывают его разные разновидности.

Вне моды: какие вещи будут актуальны всегда (ФОТО) - фото 3

Пальто также является вещью, которое не подвластно времени и моде. Меняются только оттенки, крой и силуэт.

Вне моды: какие вещи будут актуальны всегда (ФОТО) - фото 4

В гардеробе не обойтись и без белой рубашки, ведь она отлично сочетается с другой одеждой. И чем проще крой, тем универсальной будет эта вещь.

Вне моды: какие вещи будут актуальны всегда (ФОТО) - фото 5

Водолазки также актуальны, как и в мужском гардеробе, так и женском. Сейчас в воде водолазки в рубчик с высокой горловиной. 

Вне моды: какие вещи будут актуальны всегда (ФОТО) - фото 6

В список актуальных вещей входит косуха. Ее по праву можно назвать частью современной базы.

Вне моды: какие вещи будут актуальны всегда (ФОТО) - фото 7

Также в летнем гардеробе любой модницы/модника должна быть белая футболка. 

Вне моды: какие вещи будут актуальны всегда (ФОТО) - фото 8

Лодочки уже давно не теряют свою актуальность. Можно выбирать небольшой каблук и удобную колодку.

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Кеды также можно считать базой. Они удобные, практичные и стильные.

Вне моды: какие вещи будут актуальны всегда (ФОТО) - фото 10

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что представители американского института Pantone, который занимается прогнозированием цветовых тенденций, объявил главный оттенок 2022 года.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CVbJbpFoMYB/
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