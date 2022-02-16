Какая обувь стала самой модной в 2022 году и с чем ее носить (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
Обувь
— это важный элемент любого образа, а значит он должен быть стильным, опрятным
и модным. Эксперты портала Who
What
Wear отметили,
что самой популярной моделью в 2022 году являются черные кожаные лоферы на
массивной подошве.
Названа самая модная обувь 2022 года (фото из открытых источников)
Эксперты
говорят, что на такую обувь сильно возрос спрос среди знаменитостей и инста-блогеров
благодаря всемирно известному итальянскому модному дому Prada, который
представил данную модель в 2022 году. После этого черные лоферы с контрастной
строчкой появились в продаже бренда Proenza Schouler и других люксовых компаний.
Эту элегантную, красивую и удобную демисезонную обувь стилисты рекомендуют сочетать с юбками-миди с ярким принтом, свитером или кардиганом. А также обувь идеально будет смотреться с плиссированной мини-юбкой и высокими носками. Они еще подходят под джинсы, укороченные костюмные брюки и платья с завышенной талией. Еще их носят и с костюмами, и — особый шик — с облегающими трикотажными платьями.
Напомним,
стилисты перечислили модели обуви, которую лучше не носить зимой-2022 года,
потому что она устарела и может испортить любой образ. Что попало в список?
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что популярная американская компания
Tommy Hilfiger, производящая одежду, обувь, парфюмерию и различные кожаные
изделия, решила в 2022 году порадовать своих покупателей необычной новинкой.
Известный дизайнер представил
коллекцию обуви, куда вошли модели кроссовок, разработанных с использованием
переработанной яблочной кожуры.
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