Какая обувь стала самой модной в 2022 году и с чем ее носить (ФОТО)

Обувь — это важный элемент любого образа, а значит он должен быть стильным, опрятным и модным. Эксперты портала Who What Wear отметили, что самой популярной моделью в 2022 году являются черные кожаные лоферы на массивной подошве.

Названа самая модная обувь 2022 года (фото из открытых источников)

Эксперты говорят, что на такую обувь сильно возрос спрос среди знаменитостей и инста-блогеров благодаря всемирно известному итальянскому модному дому Prada, который представил данную модель в 2022 году. После этого черные лоферы с контрастной строчкой появились в продаже бренда Proenza Schouler и других люксовых компаний.

Эту элегантную, красивую и удобную демисезонную обувь стилисты рекомендуют сочетать с юбками-миди с ярким принтом, свитером или кардиганом. А также обувь идеально будет смотреться с плиссированной мини-юбкой и высокими носками. Они еще подходят под джинсы, укороченные костюмные брюки и платья с завышенной талией. Еще их носят и с костюмами, и — особый шик — с облегающими трикотажными платьями.

Напомним, стилисты перечислили модели обуви, которую лучше не носить зимой-2022 года, потому что она устарела и может испортить любой образ. Что попало в список?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная американская компания Tommy Hilfiger, производящая одежду, обувь, парфюмерию и различные кожаные изделия, решила в 2022 году порадовать своих покупателей необычной новинкой. Известный дизайнер представил коллекцию обуви, куда вошли модели кроссовок, разработанных с использованием переработанной яблочной кожуры.

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