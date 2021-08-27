Как выглядеть дорого, не тратя большие суммы на вещи

Каждая девушка хочет выглядеть модно, стильно и красиво и для этого необязательно тратить большие суммы на одежду от кутюр. Достаточно найти свой стиль и придерживаться нескольких советов.

Как выглядеть дорого, если у вас нет денег (фото из открытых источников)

Носите классику

Есть вещи, которые никогда не выходят из моды, например, черное маленькое платье или белая рубашка. И на эти вещи стоит потратиться, потому что они составляют основу гардероба и будут стильно смотреться в любом образе. Если хотите выглядеть "дорого" — придерживайтесь стиля, близкого к классике и смарт-кэжуал.

Помните о свежести и опрятности

Самый простой совет — следите за тем, чтобы ваша одежда всегда была чистой и опрятной, без пятен, зацепок и т. д. Следите за состоянием своих вещей и аксессуаров и, если они "вышли из строя", не жалейте их выбрасывать.

Обращайте внимание на размер и посадку

Вещи должны отлично сидеть на вашей фигуре, чтобы подчеркивать ее достоинства. Не жалейте денег на то, чтобы швея подогнала ваше любимое платье или юбку. Одна хорошо сидящая вещь, скрывающая недостатки и подчеркивающая достоинства, заменяет с десяток покупок.

Цветотип

Подбирайте вещи, которые соответствуют вашему цветотипу (зима, весна, лето и осень). Простой пример: рыженьким лучше не носить ярко-оранжевые и красные вещи, а блондинкам не стоит одеваться во все серое.

Грамотный подбор аксессуаров

Аксессуары должны правильно дополнять образ, и они действительно могут придать ему "дороговизны". Но важно не переборщить. Не нужно надевать все и сразу: бусы, шляпку, очки, подвески, кольца и т. д. Начните с минимализма: элегантное колье и стильные сережки.

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