logo

BTC/USD

38261.50

ETH/USD

2641.96

LTC/USD

112.55

USD/UAH

29.10

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг стиль и красота Как зимой выглядеть дорого, не тратя много денег на одежду
commentss НОВОСТИ Все новости

Как зимой выглядеть дорого, не тратя много денег на одежду

Стилист Мария Шеди рассказала, как зимой можно выглядеть стильно и дорого, но при этом не тратить целое состояние на одежду

сегодня, 15:30
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Каждой девушке хочется быть красивой и стильной, и для этого необязательно тратить большие суммы на покупку брендовых вещей, потому что концепция "выглядеть дорого при минимальных затратах" строится на покупке качественной и базовой одежды. Об этом на своей странице в Instagram рассказала стилист Мария Шеди.

Как зимой выглядеть дорого, не тратя много денег на одежду

Как зимой выглядеть дорого (фото из открытых источников)

По ее словам, одежда будет служить долго и вам не придется из года в год тратить деньги на покупку новой вещи, когда "старая" все так же держит форму, цвет и подходит к вашему гардеробу.

Мех

Натуральный мех все меньше и меньше актуален по ряду причин. Носить его или нет — каждый решает сам. Но стилист отметила, что есть достойные качественные вещи из искусственного меха, которые выглядят стильно и дорого. Мех на каких-то частях верхней одежды: капюшоне, карманах, рукавах — дешевит образ, поэтому покупайте вещи без этих деталей.

Цветовая палитра образа

Зачастую, образы в светлых оттенках смотрится куда выигрышнее, чем в темных. Они освежают лицо, выглядят изысканнее и смелее, поэтому не бойтесь светлых вещей зимой, особенно, если чаще всего передвигаетесь на машине/такси.

Шапки и шарфы

Неправильно подобранные по фактуре, палитре, фасону шапки и шарфы могут только испортить образ и подсветить ваши недостатки. Классно, если вы перед покупкой ознакомитесь с вашим цветотипом и формой лица, тогда подходящую модель будет найти куда проще.

Обувь

Если вы думаете, что, покупая каждый сезон дешевую пару обуви, вы экономите деньги, то скорее всего — это не так. Дешевую пару обуви можно купить, если у вас есть 1-2 пары качественной обуви. Хорошая обувь точно будет греть, не пропустит влагу и холод, а также прослужит вам несколько сезонов. Выбирайте обувь из кожи с мехом внутри на толстой подошве.

Пуховики

Матовая поверхность будет актуальна всегда, потому что это — база. Если не хотите ежегодно тратить время и деньги на поиск нового пуховика, то покупайте изначально правильный и теплый.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, без каких аксессуаров не обойтись в2022 году.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!