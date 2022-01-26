Как зимой выглядеть дорого, не тратя много денег на одежду

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Светлана Шкурупий
Каждой
девушке хочется быть красивой и стильной, и для этого необязательно тратить
большие суммы на покупку брендовых вещей, потому что концепция "выглядеть
дорого при минимальных затратах" строится на покупке качественной и базовой
одежды. Об этом на своей странице в Instagram рассказала стилист Мария Шеди.
Как зимой выглядеть дорого (фото из открытых источников)
По
ее словам, одежда будет служить долго и вам не придется из года в год тратить
деньги на покупку новой вещи, когда "старая" все так же держит форму,
цвет и подходит к вашему гардеробу.
Мех
Натуральный
мех все меньше и меньше актуален по ряду причин. Носить его или нет — каждый
решает сам. Но стилист отметила, что есть достойные качественные вещи из
искусственного меха, которые выглядят стильно и дорого. Мех на каких-то частях
верхней одежды: капюшоне, карманах, рукавах — дешевит образ, поэтому покупайте вещи
без этих деталей.
Цветовая палитра
образа
Зачастую,
образы в светлых оттенках смотрится куда выигрышнее, чем в темных. Они освежают
лицо, выглядят изысканнее и смелее, поэтому не бойтесь светлых вещей зимой,
особенно, если чаще всего передвигаетесь на машине/такси.
Шапки и шарфы
Неправильно
подобранные по фактуре, палитре, фасону шапки и шарфы могут только испортить
образ и подсветить ваши недостатки. Классно, если вы перед покупкой
ознакомитесь с вашим цветотипом и формой лица, тогда подходящую модель будет
найти куда проще.
Обувь
Если
вы думаете, что, покупая каждый сезон дешевую пару обуви, вы экономите деньги,
то скорее всего — это не так. Дешевую пару обуви можно купить, если у вас есть
1-2 пары качественной обуви. Хорошая обувь точно будет греть, не пропустит
влагу и холод, а также прослужит вам несколько сезонов. Выбирайте обувь из кожи
с мехом внутри на толстой подошве.
Пуховики
Матовая
поверхность будет актуальна всегда, потому что это — база. Если не хотите
ежегодно тратить время и деньги на поиск нового пуховика, то покупайте
изначально правильный и теплый.
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издание "Комментарии" сообщало, без каких аксессуаров не обойтись в2022 году.
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