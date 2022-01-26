Как зимой выглядеть дорого, не тратя много денег на одежду

Каждой девушке хочется быть красивой и стильной, и для этого необязательно тратить большие суммы на покупку брендовых вещей, потому что концепция "выглядеть дорого при минимальных затратах" строится на покупке качественной и базовой одежды. Об этом на своей странице в Instagram рассказала стилист Мария Шеди.

Как зимой выглядеть дорого (фото из открытых источников)

По ее словам, одежда будет служить долго и вам не придется из года в год тратить деньги на покупку новой вещи, когда "старая" все так же держит форму, цвет и подходит к вашему гардеробу.

Мех

Натуральный мех все меньше и меньше актуален по ряду причин. Носить его или нет — каждый решает сам. Но стилист отметила, что есть достойные качественные вещи из искусственного меха, которые выглядят стильно и дорого. Мех на каких-то частях верхней одежды: капюшоне, карманах, рукавах — дешевит образ, поэтому покупайте вещи без этих деталей.

Цветовая палитра образа

Зачастую, образы в светлых оттенках смотрится куда выигрышнее, чем в темных. Они освежают лицо, выглядят изысканнее и смелее, поэтому не бойтесь светлых вещей зимой, особенно, если чаще всего передвигаетесь на машине/такси.

Шапки и шарфы

Неправильно подобранные по фактуре, палитре, фасону шапки и шарфы могут только испортить образ и подсветить ваши недостатки. Классно, если вы перед покупкой ознакомитесь с вашим цветотипом и формой лица, тогда подходящую модель будет найти куда проще.

Обувь

Если вы думаете, что, покупая каждый сезон дешевую пару обуви, вы экономите деньги, то скорее всего — это не так. Дешевую пару обуви можно купить, если у вас есть 1-2 пары качественной обуви. Хорошая обувь точно будет греть, не пропустит влагу и холод, а также прослужит вам несколько сезонов. Выбирайте обувь из кожи с мехом внутри на толстой подошве.

Пуховики

Матовая поверхность будет актуальна всегда, потому что это — база. Если не хотите ежегодно тратить время и деньги на поиск нового пуховика, то покупайте изначально правильный и теплый.

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