Гардероб на зиму: 5 необходимых вещей, без которых не обойтись

Чтобы выглядеть этой зимой стильно и модно, стоит приобрести 5 универсальных вещей, с которыми можно составить множество разнообразных образов. Стилист Ольга под ником stilnodostupno в Instagram рассказала, что должно быть в женском гардеробе этой зимой.

Что носить зимой (фото из открытых источников)

Шапка бини

Эту модель шапки можно носить и с пуховиками, и с пальто, и с шубами. Но при выборе важно учитывать посадку, плотность и масштаб плетения.

Ботинки и челси

Такая обувь сейчас на пике популярности, потому что подойдет под джинсы, брюки, а также впишется во многие образы с платьями и юбками.

Удлиненный пуховик

Такая модель пуховика — это комфортно, стильно и универсально.

Трикотажный костюм

Можно его носить комплектом и раздельно, выбирая на прогулки, в кино и кафе, в гости и на другие мероприятия. Такой костюм — вещь комфортная и универсальная.

Водолазка

Ее можно носить под кардиган, пиджак, жакет, либо как самостоятельное изделие. С помощью водолазки можно создать разные стильные образы и на каждый день, и на какое-то особое мероприятие.

Напомним, что мужчины не так часто, как девушки, следят за модными тенденциями, поэтому некоторые новинки в гардеробе вызывают у них недоумение. Есть вещи, которые мужской половине не нравятся на женщинах, а прислушаться к их мнению или нет — дело индивидуальное.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что джинсы скинни — универсальная вещь, которая должна быть в гардеробе каждой девушки, потому что способна поддержать любой стилистический наряд. Имиджмейкер Соня Горчакова рассказала, счем лучше всего сочетаются такие джинсы.

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