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Какие вещи стоит добавить в свой гардероб в 2022 году

Эксперты рассказали, какие вещи стоит добавить в этом году в 2022 году, чтобы выглядеть модно и стильно

сегодня, 20:40
Автор:

Светлана Шкурупий
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Если хотите в новом году выглядеть свежо, модно и стильно, тогда стоит добавить в свой гардероб несколько вещей. Что будет в тренде?

Какие вещи стоит добавить в свой гардероб в 2022 году

Мода 2022 года / Фото: Pexels

Серебряный век

В новых коллекциях люксовых брендов можно все чаще встретить одежду из серебряных тканей. Если раньше такие наряды выбирали больше для вечеринок и торжественных случаев, то сейчас они подойдут и для офиса. Можно скомбинировать блестящий серебряный топ и классические брюки. Ваш образ точно будет незаурядным и интересным.

Какие вещи стоит добавить в свой гардероб в 2022 году - фото 2

Графические принты

Это вечная классика, которая не теряет своей актуальности уже несколько сезонов. В 2022 году большой популярностью будут пользоваться принты с контрастным сочетанием белого и черного. Примечательно и то, что одежду с полосами, ромбами, квадратами и прочими фигурами многие дизайнеры представили в интересных силуэтах: с драпировкой, разрезами, декольте и оборками.

Какие вещи стоит добавить в свой гардероб в 2022 году - фото 3

Воротник в стиле 1970-х

Эксперты говорят, что в сезоне весна-лето 2022 возвращается преувеличенная версия такого воротника. Несмотря на то, что это маленькая деталь, она несомненно способна стать главным акцентом вашего образа.

Какие вещи стоит добавить в свой гардероб в 2022 году - фото 4

Рыболовная сеть

Одежда в виде крупной сетки станет самым горячим трендом весенне-летнего сезона. Самый предсказуемый и безопасный способ носить такую вещь — надевать ее поверх купального костюма, но для более смелых мы предлагаем скомбинировать сетчатую юбку или платье поверх классического костюма. 

Какие вещи стоит добавить в свой гардероб в 2022 году - фото 5

Трикотажные костюмы

В 2022 году дизайнеры делают трикотажные комплекты базовым элементом своих коллекций. Модницам стоит обратить внимание на костюмы, состоящие из шорт и топа с длинным рукавом или кардигана. 

Какие вещи стоит добавить в свой гардероб в 2022 году - фото 6

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие детали в зимнем гардеробе выглядят глупо.


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Источник: https://vogue.ua/article/fashion/tendencii/14-veshchey-kotorye-stoit-dobavit-v-svoy-garderob-v-2022-godu.html
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