Быстро снимите это: какие вещи портят зимний образ (ФОТО)

Чтобы этой зимой выглядеть стильно, элегантно и красиво, нужно смотреть за модными тенденциями и не надевать одежду, которая может легко испортить ваш образ, потому что потеряла свою актуальность. Эксперты рассказали, что нужно спрятать подальше в гардероб.

Какие вещи могут испортить образ зимой (фото из открытых источников)

Телесные колготки

В женском гардеробе это, пожалуй, самый противоречивый предмет. Вместе с пуховиками и шубами телесные капроновые колготки смотрятся странно, да и на улице не тот сезон, чтобы их носить. Лучше отдать предпочтение теплым колготкам черного цвета.

Пуховик по фигуре

Сейчас в моде более свободная одежда, поэтому спрячьте подальше пуховик, который "облипает" вашу фигуру. Для того, чтобы создать стильный образ, выбирайте большую и теплую верхнюю одежду.

Неудачная шапка

Важным элементом зимнего образа является шапка, но важно научиться правильно ее подбирать под свой гардероб. Откажитесь от шапок со стразами, блестками, грубой вязкой, потому что они больше не актуальны. Лучше выбирайте однотонные и простые.

Меховая жилетка-гусеница

Такие жилетки давно утратили свою актуальность, поэтому не станут украшением вашего зимнего образа. Если вы любительница жилеток, тогда выбирайте объемные дутые.

Новогодний свитер

Такие свитера подходят для празднования Нового года и Рождества, но его не стоит носить всю зиму. Красивый и элегантный look, например, можно создать с помощью однотонных вязаных кофточек.

Напомним, как можно продлить жизнь любимой одежде: советы от стилиста.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты рассказали, какие вещи стоит добавить в этом году в 2022 году, чтобы выглядеть модно и стильно.

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