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Джинсы скинни: с чем носить и как выглядеть стильно

Стилист Соня Горчакова рассказала, с чем носить джинсы скинни, чтобы образ получился красивым и модным

сегодня, 12:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Джинсы скинни — универсальная вещь, которая должна быть в гардеробе каждой девушки, потому что способна поддержать любой стилистический наряд. Имиджмейкер Соня Горчакова на своей странице в Instagram рассказала, с чем лучше всего сочетаются такие джинсы.

Джинсы скинни: с чем носить и как выглядеть стильно

Джинсы скинни / Фото: @thelittlemodel_

Эксперт отметила, что образы строятся по двум направлениям, на разнице объемов:

- Худи + скинни + грубая обувь

- Жакет мужского кроя + скинни

- Объемная джинсовка + скинни

- Скинни + объемный кардиган

- Скинни заправленные в сапоги с широким голенищем на плоском тракторному ходу + объемный свитер

на ретроспективе 00-х:

- к нам вернулись скинни + лодочки

- скинни + рубашка

- скинни + кроп-топ, кроп-свитшот

- и экстремальный вариант — скинни + топ по фигуре, тонкий кардиган по фигуре, надетый как топ.

Зауженные джинсы могут быть с низкой, средней или высокой посадкой. Средняя посадка универсальна для всех возрастов и подойдет любой женщине. Этот вариант никогда не теряет актуальность. Если же вы хотите следовать последним трендам – выбирайте модель с завышенной талией.

Напомним, что джинсы давно стали неотъемлемой частью гардероба, как женского, так и мужского. Это универсальная вещь, которая подойдет для создания любого образа, но, чтобы оставаться в тренде нужно знать главные модные тенденции женских джинсов этой зимой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что некоторые вещи пользуются большой популярностью на протяжение нескольких сезонов, но есть предмет гардероба, который будет актуален всегда, во все времена. Речь идет о тренче — двубортном плаще прямого или приталенного кроя. 


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