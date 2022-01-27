Его глазами: 5 вещей, которые не нравятся мужчинам на девушках

Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Мужчины
не так часто, как девушки, следят за модными тенденциями, поэтому некоторые
новинки в гардеробе вызывают у них недоумение. Есть вещи, которые мужской
половине не нравятся на женщинах, а прислушаться к их мнению или нет — дело
индивидуальное.
Какая женская одежда не нравится мужчинам (фото из открытых источников)
Имиджмейкер
Оксана Денисова на своей странице в Instagram отметила, что первым трендом,
который не нравится мужчинам из женского гардероба, являются кюлоты. Брюки до
середины голени и 7/8 подходят только 20% женщин, и как правило, стройным и
высоким. А вот при невысоком росте такая длина брюк "режет" ноги и
смотрится не очень гармонично.
Вторая
вещь — момсы и бойфренды. Такие джинсы сейчас на пике популярности, потому что
удобные, практичные и сочетаются с многими вещами. Но за счет кроя с точки
зрения мужчины женская фигура в таких штанах выглядит не очень привлекательно.
Далее
в списке — оверсайз. Бесформенные джемпера, платья и пальто не цепляют мужской
взгляд, потому что выглядят не женственно и не привлекательно, по их мнению.
Еще
одна вещь, которая не нравится мужчинам на женщинах — это "тяжелые"
кроссовки. Они могут утяжелять силуэт, особенно, если сочетать их с
укороченными штанами.
Кроме
этого, мужчинам не очень нравится, когда женщины одалживают детали своего
образа из их гардероба, например, лоферы, пальто-пиджак, броги, пиджаки с
мужского плеча. Все это смотрится гармонично только в варианте стиля Денди, но
там обязательная идеальная прическа, соответствующий мейк-ап и фигура.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, почему всегда нужно стирать новую одежду перед тем, как надеть ее.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости