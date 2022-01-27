Его глазами: 5 вещей, которые не нравятся мужчинам на девушках

Мужчины не так часто, как девушки, следят за модными тенденциями, поэтому некоторые новинки в гардеробе вызывают у них недоумение. Есть вещи, которые мужской половине не нравятся на женщинах, а прислушаться к их мнению или нет — дело индивидуальное.

Какая женская одежда не нравится мужчинам (фото из открытых источников)

Имиджмейкер Оксана Денисова на своей странице в Instagram отметила, что первым трендом, который не нравится мужчинам из женского гардероба, являются кюлоты. Брюки до середины голени и 7/8 подходят только 20% женщин, и как правило, стройным и высоким. А вот при невысоком росте такая длина брюк "режет" ноги и смотрится не очень гармонично.

Вторая вещь — момсы и бойфренды. Такие джинсы сейчас на пике популярности, потому что удобные, практичные и сочетаются с многими вещами. Но за счет кроя с точки зрения мужчины женская фигура в таких штанах выглядит не очень привлекательно.

Далее в списке — оверсайз. Бесформенные джемпера, платья и пальто не цепляют мужской взгляд, потому что выглядят не женственно и не привлекательно, по их мнению.

Еще одна вещь, которая не нравится мужчинам на женщинах — это "тяжелые" кроссовки. Они могут утяжелять силуэт, особенно, если сочетать их с укороченными штанами.

Кроме этого, мужчинам не очень нравится, когда женщины одалживают детали своего образа из их гардероба, например, лоферы, пальто-пиджак, броги, пиджаки с мужского плеча. Все это смотрится гармонично только в варианте стиля Денди, но там обязательная идеальная прическа, соответствующий мейк-ап и фигура.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему всегда нужно стирать новую одежду перед тем, как надеть ее.

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