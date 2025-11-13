logo_ukra

Українську туристку розвернули на польському кордоні: що сталося
НОВИНИ

Українську туристку розвернули на польському кордоні: що сталося

Українську туристку розвернули на польському кордоні через нестачу готівки.

13 листопада 2025, 23:10
Автор:
avatar

Slava Kot

Українку, яка їхала автобусом до Польщі, не пропустили через кордон через банальну, але поширену помилку. Як виявилося, в жінки не було достатньо готівки. Про ситуацію розповіла українка, яка стала свідком того, як жінку після 14 годин у черзі відправили назад в Україну.

Українську туристку розвернули на польському кордоні: що сталося

Українку не пустили до Польщі через відсутність готівки. Фото з відкритих джерел

Українка у соцмережі Threads, розповіла про випадок, коли жінку завернули під час перетину польського кордону через недостатню кількість готівки.

"Інформація для тих, хто буде перетинати польський кордон по біометрії як турист. Прикордонники можуть запитати, скільки маєте з собою коштів на час перебування. Має бути 175 злотих на день — у готівці. Була свідком як жінку, яка простояла 14 годин у черзі, відправили назад в Україн, бо вона сказала, що їде на місяць, а гроші мала тільки на картці", — розповіла українка.

Згідно з правилами перетину кордону, польські прикордонники можуть вимагати підтвердження платоспроможності туриста. Для в'їзду за біометричним паспортом польська сторона очікує, що людина при собі буде мати мінімум 175 злотих готівкою на кожен день перебування. Наявність цих коштів лише на банківській картці не враховується.

У мережі інші українці підтверджують, що у Польщі це правило працює вже давно, хоча застосовується нерівномірно, адже одні прикордонники перевіряють уважно, інші зовсім не запитують. Як альтернативу туристи радять заздалегідь взяти офіційну банківську виписку, адже звичайний показ балансу через мобільний застосунок не підходить.

Схожі вимоги діють і в інших країнах ЄС. Наприклад мінімальна сума готівки для українців у Словаччині становить 56 євро на день, а в Угорщині 1000 форинтів на день, що становить близько 3 євро. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що з жовтня почали діяти нові правила в’їзду в ЄС.

Також "Коментарі" писали, що мандрівник, який подорожує автостопом, назвав найкращу країну, у якій він був.



Джерело: https://www.threads.com/@voit.iri/post/DQy0a81iKNK
