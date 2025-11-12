Мандрівник, який подорожує автостопом, назвав найкращу країну, у якій він був

Рубрики
26-річний Тімо де Йонг із Нідерландів уже кілька років подорожує світом автостопом. Він назвав країну, яка назавжди змінила його уявлення про доброту людей і подорожі. Хоча він уже перетнув півсвіту від Великої Британії до Південної Африки, найкращі спогади для нього залишилися з Японії.
Тімо де Йонг у Японії на фоні гори Фудзі. Фото з відкритих джерел
Тімо нині подорожує з Південної Кореї до Південної Африки. В розмові з Unilad мандрівник зізнався, що саме Японія стала його улюбленою країною. Він провів там п’ять тижнів, мандруючи автостопом, ночуючи в наметі та користуючись каучсерфінгом.
Але головне, що вразило мандрівника це не природа чи архітектура, а люди.
Тімо переконаний, що автостоп дозволяє побачити країну з іншого боку, не туристичного. За його словами, коли ви подорожуєте автостопом, ви потрапляєте до маленьких містечок, де рідко бувають туристи. Люди там щиро цікавляться, хто ви і що робите. Як пояснює мандрівник, це зовсім інший досвід, ніж просто їхати автобусом від однієї визначної пам’ятки до іншої.
Серед численних історій, що залишилися у пам’яті, є одна, яку Тімо згадує з особливою теплотою.
