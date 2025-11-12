Мандрівник, який подорожує автостопом, назвав найкращу країну, у якій він був

26-річний Тімо де Йонг із Нідерландів уже кілька років подорожує світом автостопом. Він назвав країну, яка назавжди змінила його уявлення про доброту людей і подорожі. Хоча він уже перетнув півсвіту від Великої Британії до Південної Африки, найкращі спогади для нього залишилися з Японії.

Тімо де Йонг у Японії на фоні гори Фудзі. Фото з відкритих джерел

Тімо нині подорожує з Південної Кореї до Південної Африки. В розмові з Unilad мандрівник зізнався, що саме Японія стала його улюбленою країною. Він провів там п’ять тижнів, мандруючи автостопом, ночуючи в наметі та користуючись каучсерфінгом.

"Я вирішив подорожувати автостопом усюди. Це були найкращі п’ять тижнів у моєму житті. Відтоді я майже завжди подорожую саме так", — розповів хлопець.

Але головне, що вразило мандрівника це не природа чи архітектура, а люди.

“Якими неймовірно дружніми були там люди! Після Японії я зрозумів, що справа не лише в країні. Я просто відкрив для себе, скільки чудових людей у світі”, — каже Тімо.

Тімо переконаний, що автостоп дозволяє побачити країну з іншого боку, не туристичного. За його словами, коли ви подорожуєте автостопом, ви потрапляєте до маленьких містечок, де рідко бувають туристи. Люди там щиро цікавляться, хто ви і що робите. Як пояснює мандрівник, це зовсім інший досвід, ніж просто їхати автобусом від однієї визначної пам’ятки до іншої.

Серед численних історій, що залишилися у пам’яті, є одна, яку Тімо згадує з особливою теплотою.

"Цей хлопець, якому було за 70, зупинився на узбіччі дороги після того, як я почав автостопити. Він віз мене до міста, і весь цей час я намагаюся зрозуміти, чому він туди їхав. Коли я нарешті туди дістався, він почав друкувати в Google Translate. І виявилося, що він був приблизно за п’ять хвилин від свого дому, але він побачив мене і просто хотів допомогти, тому їхав дві години, щоб мене відвезти, а потім дві години назад додому, просто тому, що хотів бути чемним", — розповів Тімо.

