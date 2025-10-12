Нові правила в’їзду в ЄС з 12 жовтня: що потрібно знати українцям перед поїздкою

З 12 жовтня 2025 року Європейський Союз починає поступове впровадження нової системи контролю кордонів EES (Entry/Exit System) — "Системи в’їзду/виїзду". Вона змінить порядок фіксації перетину кордонів для всіх громадян третіх країн, зокрема й українців, які користуються безвізовим режимом.

Нові правила в'їзду в ЄС для українців. Фото з відкритих джерел

Що таке EES і навіщо її запроваджують

Система EES автоматично фіксуватиме дати, час і місця в’їзду та виїзду кожного подорожуючого, замінюючи традиційні штампи у паспортах цифровими записами. Єврокомісія пояснює, що нововведення має посилити безпеку, запобігти нелегальній міграції та шахрайству з документами, а також спростити роботу прикордонників.

"EES поступово замінить паспортні штампи цифровою системою, яка фіксує в’їзд та виїзд мандрівників, що пришвидшить прикордонні перевірки та допоможе персоналу працювати ефективніше", — зазначається у заяві Єврокомісії.

Під час першого в’їзду до країн ЄС після запуску EES, українцям доведеться пройти реєстрацію біометричних даних, тобто сфотографувати обличчя та надати чотири відбитки пальців. Це можна буде зробити безпосередньо у прикордонника під час паспортного контролю, або самостійно через спеціальні термінали самообслуговування.

Після першої реєстрації процедура перетину кордону стане значно швидшою, адже дані вже зберігатимуться у системі.

Проте, не всі пункти пропуску будуть обладнані новою технікою одразу. Повний перехід на EES планується завершити до 10 квітня 2026 року.

Які документи потрібно мати для в’їзду в ЄС

EES не скасовує стандартних вимог для подорожей до країн Шенгенської зони. Як і раніше українцям, необхідно мати певний перелік документів для в’їзду в ЄС:

- біометричний паспорт (або паспорт з дійсною візою);

- медичне страхування;

- підтвердження мети поїздки (бронювання житла, квитки, запрошення тощо);

- достатні фінансові засоби (не менше 23 євро на день у Польщі чи 45 євро в Німеччині)

Нові правила EES не стосується кількох категорій, зокрема громадян, які мають статус тимчасового захисту в ЄС, власників посвідок на проживання у країнах ЄС та власників довгострокових віз. Для них діятимуть окремі черги на кордоні.

Біометричні відомості (відбитки пальців, фото, дані паспорта) зберігатимуться в системі до трьох років з моменту останнього перетину кордону. Це дозволить прикордонникам перевіряти, чи не перевищив мандрівник дозволені 90 днів перебування протягом 180-денного періоду.

Підготовка до наступного кроку ETIAS

Впровадження EES є частиною більшої цифрової реформи кордонів ЄС. Наступним етапом стане ETIAS (Європейська система інформації та авторизації подорожей), яку планують запустити в кінці 2026 року.

ETIAS зобов’яже громадян третіх країн (у тому числі українців) попередньо реєструватися онлайн перед поїздкою до ЄС та сплачувати 20 євро. Отриманий дозвіл буде дійсним три роки.

