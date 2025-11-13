Украинскую туристку развернули на польской границе: что произошло

Украинку, которая ехала на автобусе в Польшу, не пропустили через границу из-за банальной, но распространенной ошибки. Как оказалось, у женщины не было достаточно наличных денег. О ситуации рассказала украинка, ставшая свидетелем того, как женщину после 14 часов в очереди отправили обратно в Украину.

Украинку не пустили в Польшу из-за отсутствия наличных денег. Фото из открытых источников

Украинка в соцсети Threads рассказала о случае, когда женщину завернули во время пересечения польской границы из-за недостаточного количества наличных денег.

"Информация для тех, кто будет пересекать польскую границу по биометрии как турист. Пограничники могут спросить, сколько у вас средств на время пребывания. Должно быть 175 злотых в день — в наличных. Была свидетелем как женщина, которая простояла 14 часов в очереди, отправили обратно в Украину, потому что она сказала, что едет на месяц, а деньги были только на карточке", — рассказала украинка.

Согласно правилам пересечения границы, польские пограничники могут потребовать подтверждения платежеспособности туриста. Для въезда по биометрическому паспорту польская сторона ожидает, что человек при себе будет иметь минимум 175 злотых наличными на каждый день пребывания. Наличие этих средств только на банковской карте не учитывается.

В сети другие украинцы подтверждают, что в Польше это правило работает уже давно, хотя применяется неравномерно, одни пограничники проверяют внимательно, другие совсем не спрашивают. В качестве альтернативы туристы советуют заранее взять официальную банковскую выписку, ведь обычный показ баланса через мобильное приложение не подходит.

Сходные требования действуют и в других странах ЕС. Например, минимальная сумма наличных для украинцев в Словакии составляет 56 евро в день, а в Венгрии 1000 форинтов в день, что составляет около 3 евро.

