Українка відвідала Балі і розчарувалася: що не так з відпочинком на острові

Туристка з України поділилася досвідом відпочинку на Балі. Високі ціни, завищені тарифи для іноземців і ризики для здоров’я зіпсували враження.

8 березня 2026, 17:45
Відпочинок на Балі для багатьох асоціюється з бірюзовим океаном, доступними цінами та атмосферою безтурботності. Проте реальність може відрізнятися від картинок у соцмережах. Українка Саша, яка провела на острові два тижні, поділилася у TikTok власним досвідом і зізналася, що її очікування не справдилися.

Українка відвідала Балі і розчарувалася: що не так з відпочинком на острові

За словами мандрівниці Саші, першим розчаруванням під час відпочинку на Балі стали ціни. Популярний міф про "дешевий рай" виявився перебільшенням. Комфортне житло, стильні кафе та ресторани коштують не менше, ніж у великих містах України. За її словами, бюджетний формат можливий, але якісний сервіс і гарна локація потребують відповідних витрат.

Другим неприємним відкриттям для Саші став так званий "податок білої людини". Туристка вказує, що на місцевих ринках іноземцям часто називають завищені ціни. Крім того, в Індонезії є навіть спеціальне слово "буле", яке означає іноземця, переважно білошкірого. Щоб уникнути переплат і конфліктів, українка вирішила купувати продукти лише в супермаркетах із фіксованими цінниками.

Окрема тема на острові стала безпека та здоров’я. Дівчина наголошує, що для відпочинку на Балі потрібно обов’язкове туристичне страхування. За словами українки, на острові можна зіткнутися з агресивними мавпами чи безпритульними собаками, а також з так званим "Bali belly" — це шлунковий розлад через воду або їжу. У деяких випадках туристи стикаються й з серйознішими інфекціями.

Попри ці зауваження, Балі залишається популярним туристичним напрямком. Але історія українки слугує нагадуванням, що перед подорожжю варто ретельно планувати бюджет, оформити страховку та не покладатися лише на красиві відео чи фото з мережі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на Балі туристів можуть посадити за секс. Нові правила відпочинку на острові почали діяти з 2026 року.

Також "Коментарі" писали, що українка поїхала на відпочинок до Туреччини, але потрапила в "Кремль".



Джерело: https://www.tiktok.com/@sasha.psm/video/7602619969809026325
