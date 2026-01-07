На Балі місцевим і туристам загрожує в'язниця за секс поза шлюбом

В Індонезії, зокрема на популярному туристичному острові Балі, з 2 січня 2026 року набрав чинності новий Кримінальний кодекс, який передбачає кримінальну відповідальність за секс поза шлюбом і спільне проживання без офіційної реєстрації. Закон поширюється не лише на громадян країни, а й на іноземців, включно з туристами.

На Балі запровадили покарання за секс поза шлюбом. Фото з відкритих джерел

Новий кодекс, ухвалений ще у 2022 році та розроблюваний десятиліттями, замінив законодавство колоніальної епохи Нідерландів та має на меті "відобразити чинні правові та культурні норми Індонезії".

Тепер туристам, які вступили в інтимні стосунки поза шлюбом загрожує позбавлення волі строком до одного року. Водночас притягнення до відповідальності можливе лише за скаргою близьких родичів, наприклад чоловіка або дружини, батьків чи дітей імовірного порушника. За словами влади, саме ця норма має убезпечити від масових переслідувань і зловживань.

Представники туристичної галузі зазначають, що вимога офіційної заяви зменшила побоювання щодо ризиків для туристів. Водночас правозахисники та демократичні активісти попереджають, що широкі формулювання закону можуть створити загрозу громадянським свободам, свободі слова та для іноземців.

Крім можливості потрапити за секс до в’язниці, новий кодекс посилює також відповідальність за образу президента та державних інституцій в Індонезії. Покарання становитиме до трьох років ув’язнення. За поширення ідеологій, які влада вважає такими, що суперечать державній філософії Індонезії, зокрема комунізму, передбачено до чотирьох років в’язниці.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що порноакторці Бонні Блу оголосили вирок за "BangBus" в Індонезії.

Також "Коментарі" писали, що російському туристу загрожує смертна кара через розстріл на Балі.