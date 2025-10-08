logo_ukra

Українка поїхала на відпочинок до Туреччини, але потрапила в "Кремль" (ВІДЕО)

Українська туристка купила тур до Туреччини, але опинилася в готелі "Kremlin Palace" в Анталії, стилізованому під російський Кремль.

8 жовтня 2025, 13:55
Українська туристка розповіла про неприємний досвід відпочинку в Туреччині. Після купівлі путівки вона опинилася в готелі, стилізованому під московський Кремль.

Українка поїхала на відпочинок до Туреччини, але потрапила в "Кремль" (ВІДЕО)

Комплекс "Kremlin Palace" в Туреччині. Фото з відкритих джерел

За словами жінки, туристичну поїздку вона придбала через оператора Anex Tour, проте не очікувала, що опиниться в готелі, який архітектурно копіює кремлівські будівлі. 

"Який жах. Anex Tour, це взагалі як? Як ви могли відправити нас у цей готель?", — обурилася туристка.

На опублікованому нею відео видно, що територія комплексу оформлена у стилі російської столиці, а серед розваг виступи аніматорів, які виконують російські пісні, зокрема "Такой как Путин".

У коментарях користувачі пояснили, що йдеться про популярний курортний комплекс Kremlin Palace, розташований в Анталії. До повномасштабної війни цей готель користувався популярністю серед туристів із країн СНД.

До 2021 року Туреччина була одним із найпопулярніших напрямів для українських туристів, тоді країну відвідали близько 2 млн українців. Проте після початку повномасштабної війни потік українських туристів суттєво скоротився та станом на 2024 рік становив близько 800 тис. українських туристів.

Росіяни стали лідером серед туристів, які приїжджають в Туреччину. Минулого року країну відвідало 6,7 млн російських туристів. Це перевершує показник туристів з Німеччини та Британії — 6,6 та 4,4 млн туристів відповідно.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про популярну туристичну країну, куди не приїхав жоден російський турист.

Також "Коментарі" писали про країну, яку слід уникати, щоб не відпочивати разом з російськими туристами.



