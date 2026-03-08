logo

Украинка посетила Бали и разочаровалась: что не так с отдыхом на острове
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинка посетила Бали и разочаровалась: что не так с отдыхом на острове

Туристка из Украины поделилась опытом отдыха на Бали. Высокие цены, повышенные тарифы для иностранцев и риски для здоровья испортили впечатление.

8 марта 2026, 17:45
Автор:
Slava Kot

Отдых на Бали для многих ассоциируется с бирюзовым океаном, доступными ценами и атмосферой безмятежности. Однако реальность может отличаться от картинок в соцсетях. Украинка Саша, проведшая на острове две недели, поделилась в TikTok собственным опытом и призналась, что ее ожидания не оправдались.

Украинка посетила Бали и разочаровалась: что не так с отдыхом на острове

Украинка посетила Бали и разочаровалась

По словам путешественницы Саши, первым разочарованием во время отдыха на Бали стали цены. Популярный миф о "дешевом рае" оказался преувеличением. Комфортное жилье, стильные кафе и рестораны стоят не меньше, чем в больших городах Украины. По ее словам, бюджетный формат возможен, но качественный сервис и хорошая локация нуждаются в соответствующих расходах.

Вторым неприятным открытием для Саши стал так называемый "налог белого человека". Туристка указывает, что на местных рынках иностранцам часто называют завышенные цены. Кроме того, в Индонезии есть даже специальное слово "буле", означающее иностранца, преимущественно белокожего. Чтобы избежать переплат и конфликтов, украинка решила покупать продукты только в супермаркетах с фиксированными ценниками.

Отдельная тема на острове стала безопасность и здоровье. Девушка отмечает, что для отдыха на Бали требуется обязательное туристическое страхование. По словам украинки, на острове можно столкнуться с агрессивными обезьянами или беспризорными собаками, а также с так называемым "Bali belly" — это желудочное расстройство из-за воды или пищи. В некоторых случаях туристы сталкиваются и с более серьезными инфекциями.

Несмотря на эти замечания, Бали остается популярным туристическим направлением. Но история украинки служит напоминанием, что перед путешествием следует тщательно планировать бюджет, оформить страховку и не полагаться на красивые видео или фото из сети.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Бали туристов могут посадить за секс. Новые правила отдыха на острове начали действовать с 2026 года.

Также "Комментарии" писали, что украинка поехала на отдых в Турцию, но попала в "Кремль".



Источник: https://www.tiktok.com/@sasha.psm/video/7602619969809026325
