Українець здивував цінами в Буковелі у 2026 році (ФОТО, ВІДЕО)

Український турист поділився враженнями та витратами на зимовий відпочинок у Буковелі на початку 2026 року. За чотири дні у горах пара заплатила 50 тисяч гривень. Ця сума включала катання на лижах, життя в готелі, витрати на їжу та парковку.

У своєму Instagram чоловік детально розписав бюджет поїздки під час відпочинку в Буковелі.

"В скільки нам обійшовся відпочинок в Буковелі у 2026? Почнемо з головного: скіпаси. Усього в Буковелі ми були чотири дні, але каталися лише три. Два повні дні і пів дня. І загалом за скіпаси плюс страхування ми заплатили 11 740 гривень", — розповів автор відео.

Крім того, чоловік зауважив, що потрібно також до цього додати оренду лижного спорядження, яка в Буковелі їм обійшлася ще у 4 тисячі гривень.

Витрати на харчування в Буковелі для пари становили близько 11 тисяч гривень за обіди та вечері. Сніданки входили у вартість проживання. Окрема стаття витрат під час відпочинку став паркінг. За три дні катання довелося заплатити 1500 гривень, а також в останній день ще 150 гривень, коли пара вже просто прогулювалася.

Проживання стало найдорожчою частиною бюджету під час відпочинку в Буковелі. Перші дві ночі у готелі зі SPA та сніданками коштували 9600 гривень. Наступні дві вартували вже 16 тисяч гривень і це був інший готель.

"А тепер рахуємо. То ж, за 4 дні катання, проживання та харчування ми заплатили рівно 50 тисяч гривень на двох", — резюмував автор ролика.

Таким чином для пари з двох людей вартість відпочинку в Буковелі становила 50 тисяч гривень.

У коментарях до відео українці здивувалися такій ціні. Зокрема там вказували, що в Буковелі можна відпочити дешевше, або за такі гроші поїхати в мандрівку в іншу країну.

"Повернулись вчора з катання (Польща), разів в 5 дешевше, паркінг безкоштовно, туалет при спуску чистейший безкоштовно"

"Я поїхав в Андорру"

"Я за таку суму 9 днів катав, на двох"

