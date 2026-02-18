Украинец удивил ценами в Буковеле в 2026 году (ФОТО, ВИДЕО)

Рубрики
Отдых в Буковеле в 2026 году. Фото: Instagram
Украинский турист поделился впечатлениями и расходами на зимний отдых в Буковеле в начале 2026 года. За четыре дня в горах пара заплатила 50 тысяч гривен. Эта сумма включала катание на лыжах, жизнь в отеле, расходы на еду и парковку.
В своем Instagram мужчина подробно расписал бюджет поездки во время отдыха в Буковеле.
Кроме того, мужчина отметил, что нужно также добавить аренду лыжного снаряжения, которая в Буковеле им обошлась еще в 4 тысячи гривен.
Катание на лыжах в Буковеле. Фото: Instagram
Расходы на питание в Буковеле для пары составляли около 11 тысяч гривен за обеды и ужины. Завтраки входили в стоимость проживания. Отдельная статья расходов во время отдыха стала парковкой. За три дня катания пришлось заплатить 1500 гривен, а также в последний день еще 150 гривен, когда пара уже просто прогуливалась.
Питание в Буковеле. Фото: Instagram
Проживание стало самой дорогой частью во время отдыха в Буковеле. Первые две ночи в отеле со SPA и завтраками стоили 9600 гривен. Следующие две стоили уже 16 тысяч гривен и это была другая гостиница.
Таким образом, для пары из двух человек стоимость отдыха в Буковеле составила 50 тысяч гривен.
В комментариях к видео украинцы удивились такой цене. В частности, там указывали, что в Буковеле можно отдохнуть дешевле, или за такие деньги поехать в путешествие в другую страну.
