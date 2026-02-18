Украинец удивил ценами в Буковеле в 2026 году (ФОТО, ВИДЕО)

Отдых в Буковеле в 2026 году. Фото: Instagram

Украинский турист поделился впечатлениями и расходами на зимний отдых в Буковеле в начале 2026 года. За четыре дня в горах пара заплатила 50 тысяч гривен. Эта сумма включала катание на лыжах, жизнь в отеле, расходы на еду и парковку.

В своем Instagram мужчина подробно расписал бюджет поездки во время отдыха в Буковеле.

"Во сколько нам обошелся отдых в Буковеле в 2026? Начнем с главного: ски-пассы. Всего в Буковеле мы были четыре дня, но катались всего три. Два полных дня и пол дня. И в общем за ски-пассы плюс страхование мы заплатили 11 740 гривен", — рассказал автор видео.

Кроме того, мужчина отметил, что нужно также добавить аренду лыжного снаряжения, которая в Буковеле им обошлась еще в 4 тысячи гривен.

Катание на лыжах в Буковеле. Фото: Instagram

Расходы на питание в Буковеле для пары составляли около 11 тысяч гривен за обеды и ужины. Завтраки входили в стоимость проживания. Отдельная статья расходов во время отдыха стала парковкой. За три дня катания пришлось заплатить 1500 гривен, а также в последний день еще 150 гривен, когда пара уже просто прогуливалась.

Питание в Буковеле. Фото: Instagram

Проживание стало самой дорогой частью во время отдыха в Буковеле. Первые две ночи в отеле со SPA и завтраками стоили 9600 гривен. Следующие две стоили уже 16 тысяч гривен и это была другая гостиница.

"А теперь считаем. Так что, за 4 дня катания, проживания и питания мы заплатили ровно 50 тысяч гривен на двоих", — резюмировал автор ролика.

Таким образом, для пары из двух человек стоимость отдыха в Буковеле составила 50 тысяч гривен.

В комментариях к видео украинцы удивились такой цене. В частности, там указывали, что в Буковеле можно отдохнуть дешевле, или за такие деньги поехать в путешествие в другую страну.

"Вернулись вчера с катания (Польша), раз в 5 дешевле, паркинг бесплатно, туалет при спуске чистейший бесплатно"

"Я уехал в Андорру"

"Я за такую сумму 9 дней катался, на двоих"

