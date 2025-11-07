Провідник "Укрзалізниці" назвав найкращі та найгірші місця в поїзді

Провідник "Укрзалізниці" з майже 20-річним стажем Олександр Барильник поділився порадами, які місця обрати у поїзді. Він назвав найкращі місця та пояснив, які слід оминати, адже вони можуть зіпсувати поїздку.

Які найкращі та найгірші місця в поїзді. Фото з відкритих джерел

За майже два десятиліття роботи в "Укрзалізниці" Олександр Барильник побував у різних куточках України та добре знає, де комфортніше їхати, а де можуть виникнути проблеми. Провідник вагона розповів, що сам завжди обирає місця 29, 30 або 31 та назвав переваги такого вибору.

Вони розташовані неподалік від туалету, але не надто близько, щоб відчувати дискомфорт.

"По-перше, недалеко від туалету, але й не надто близько. По-друге, у плацкарті там завжди є розетка. Плюс до того, відкривається вікно, бо аварійні виходи ближче до середини вагона" — розповів провідник в інтерв’ю "Фокусу".

Крім того, ці місця зручні тим, що тут менше руху, а пасажири можуть з комфортом дістатися до полиць чи вікна.

За словами Барильника, найменш зручними є місця, розташовані біля входу до вагона. Саме там найчастіше чути шум, розмови пасажирів і скрип дверей.

"У перших купе дуже чутно, як люди виходять-заходять, галасують. Двері скриплять або й взагалі не закриваються. А взимку ще й тягне холодом і сигаретним димом із тамбура. Не знаю, чому багато хто думає, що перші місця хороші, але не для мене", — пояснив провідник.

