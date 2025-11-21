"Я в шоці": українка розповіла про найдешевшу і найбіднішу країну

Українка Ірина, яка подорожувала Південно-Східною Азією, назвала Камбоджу "найдешевшою і найдешевшою країною", де їй доводилося бувати. У своєму відео в Instagram вона розповіла не лише про низьку вартість подорожей, але й про трагічну історію, яка й досі визначає життя місцевих мешканців.

Відпочинок у Камбоджі. Фото: instagram.com/irka_do/

Українка, яка поїхала на відпочинок у Камбоджу розповіла про ціни в країні, які її приємно здивували.

"Це сама бідна і дешева країна, в якій я була. Тут можна поїсти за один долар і жити за 10 на день", — вказує мандрівниця.

Однак Ірина зауважує, що за цією "дешевизною" ховається страшна історія Камбоджі, яку мало хто знає.

"Всього 50 років тому США скинули на цю країну понад пів мільйона бомб. Більшість з них досі не розірвалися. Ця країна залишається однією з найбільш замінованих у світі. Біди здалось замало, тож влада цієї країни просто знищила четверту частину свого ж населення. А це біля 2 млн людей", — розповіла українка.

В описі до відео про Камбоджу Ірина пояснила, що режим Червоних кхмерів, який прийшов до влади у 1975 році здійснював жахливі злочини. Лідер Пол Пот прагнув створити "ідеальне аграрне суспільство", яке мало функціонувати без міст, грошей, релігії та освіти. Наслідком стали масові страти, примусова праця та геноцид приблизно двох мільйонів людей, тобто кожного четвертого громадянина країни.





Камбоджа. Фото: instagram.com/irka_do/

Однак Ірина зазначає, що попри це, камбоджійці залишаються неймовірно відкритими та доброзичливими.

Українка в Камбоджі. Фото: instagram.com/irka_do/

Відпочинок у Камбоджі. Фото: instagram.com/irka_do/

У коментарях українці емоційно відреагували на її розповідь. Одні наголошують на схожості історичних травм з Україною, а інші зазначають, що подорожі відкривають очі на проблеми світу.

