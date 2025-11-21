"Я в шоці": українка розповіла про найдешевшу і найбіднішу країну

Рубрики
Українка Ірина, яка подорожувала Південно-Східною Азією, назвала Камбоджу "найдешевшою і найдешевшою країною", де їй доводилося бувати. У своєму відео в Instagram вона розповіла не лише про низьку вартість подорожей, але й про трагічну історію, яка й досі визначає життя місцевих мешканців.
Відпочинок у Камбоджі. Фото: instagram.com/irka_do/
Українка, яка поїхала на відпочинок у Камбоджу розповіла про ціни в країні, які її приємно здивували.
Однак Ірина зауважує, що за цією "дешевизною" ховається страшна історія Камбоджі, яку мало хто знає.
В описі до відео про Камбоджу Ірина пояснила, що режим Червоних кхмерів, який прийшов до влади у 1975 році здійснював жахливі злочини. Лідер Пол Пот прагнув створити "ідеальне аграрне суспільство", яке мало функціонувати без міст, грошей, релігії та освіти. Наслідком стали масові страти, примусова праця та геноцид приблизно двох мільйонів людей, тобто кожного четвертого громадянина країни.
Камбоджа. Фото: instagram.com/irka_do/
Однак Ірина зазначає, що попри це, камбоджійці залишаються неймовірно відкритими та доброзичливими.
Українка в Камбоджі. Фото: instagram.com/irka_do/
Відпочинок у Камбоджі. Фото: instagram.com/irka_do/
У коментарях українці емоційно відреагували на її розповідь. Одні наголошують на схожості історичних травм з Україною, а інші зазначають, що подорожі відкривають очі на проблеми світу.
