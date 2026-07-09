У італійському місті на озері Комо каратимуть за носіння купальника: великий штраф

Італійське рибальське селище Варенна на березі знаменитого озера Комо посилило правила поведінки для туристів. Відтепер прогулянки центральними вулицями без сорочки або в купальнику можуть коштувати відвідувачам до 200 євро штрафу. Таке рішення місцева влада пояснює боротьбою з наслідками масового туризму та бажанням зберегти комфорт для місцевих жителів.

Пляж. Фото: magnific

Варенна з населенням близько 650 людей останніми роками переживає туристичний бум. Через значне збільшення потоку відпочивальників муніципалітет ухвалив нові правила, які мають допомогти зберегти історичний вигляд населеного пункту та забезпечити спокій його мешканцям.

Згідно з новими вимогами, ходити селом із оголеним торсом або в пляжному одязі тепер заборонено. Влада наголошує, що купальники доречні лише на пляжах озера або під час прогулянок човнами. За порушення передбачено штраф у розмірі від 50 до 200 євро.

Обмеження стосуються не лише зовнішнього вигляду туристів. Організовані екскурсійні групи тепер не можуть перевищувати 25 осіб, а екскурсоводам заборонено користуватися гучномовцями. Такі заходи мають зменшити навантаження на вузькі середньовічні вулички та зробити пересування містом комфортнішим.

Мер Варенни Мауро Мандзоні заявив, що селище радо приймає гостей з усього світу, однак розвиток туризму не повинен відбуватися коштом якості життя місцевих жителів. Нововведення вже підтримали багато підприємців. А власники магазинів зазначають, що відвідувачі можуть носити пляжний одяг біля озера, однак у магазинах, ресторанах, церквах та на площах варто дотримуватися загальноприйнятих норм пристойності.

Варенна не єдине містечко, яке вдалася до подібних обмежень. Останніми роками дедалі більше туристичних міст Італії вводять нові правила для боротьби з надмірним туризмом. Раніше штрафи за прогулянки в купальниках запровадили в Сорренто, а в Портофіно створили спеціальні "зони без очікування", щоб туристи не створювали затори під час фотографування.

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